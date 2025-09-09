Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приглашают подростков в бесплатный Молодёжный клуб художественных музеев

9 сентября, 2025

Латвийский национальный художественный музей приглашаем молодых людей с 15 лет стать частью Молодёжного клуба художественных музеев — динамичной бесплатной образовательной программы, которая проводится в художественных музеях уже восьмой год.

Молодёжный клуб художественных музеев (MMJK) предлагает возможность познакомиться с культурной и художественной индустрией и её многообразием, работать в музейной среде, развивать индивидуальные навыки, а также получать практические знания, которые пригодятся как в будущей учёбе, так и в профессиональной карьере. Программа будет проходить в главном здании Латвийского национального художественного музея (LNMM), Художественном музее РИЖСКАЯ БИРЖА, Музее декоративного искусства и дизайна, Музее Романа Суты и Александры Бельцовой, а также в Музейном хранилище.

В учебного сезоне 2025/2026 особое внимание будет уделено активному участию в культурной жизни. Участники MMJK встретятся с художниками, кураторами, дизайнерами, фотографами и искусствоведами, будут участвовать в разработке и организации публичных мероприятий, мастер-классов и других событий, а также сотрудничать с культурными и молодёжными организациями. Молодые люди смогут заглянуть за кулисы музея, изучить процесс создания выставок и познакомиться с повседневной работой различных музейных специалистов. Также запланированы художественные экспедиции за пределами музейных стен.

Для участия в 8-м сезоне MMJK необходимо до 23:59 15 сентября 2025 года заполнить анкету и отправить короткое видео, в котором молодой человек должен рассказать о себе и своей мотивации участвовать в программе.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

