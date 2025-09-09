Приглашают подростков в бесплатный Молодёжный клуб художественных музеев

Молодёжный клуб художественных музеев (MMJK) предлагает возможность познакомиться с культурной и художественной индустрией и её многообразием, работать в музейной среде, развивать индивидуальные навыки, а также получать практические знания, которые пригодятся как в будущей учёбе, так и в профессиональной карьере. Программа будет проходить в главном здании Латвийского национального художественного музея (LNMM), Художественном музее РИЖСКАЯ БИРЖА, Музее декоративного искусства и дизайна, Музее Романа Суты и Александры Бельцовой, а также в Музейном хранилище.

В учебного сезоне 2025/2026 особое внимание будет уделено активному участию в культурной жизни. Участники MMJK встретятся с художниками, кураторами, дизайнерами, фотографами и искусствоведами, будут участвовать в разработке и организации публичных мероприятий, мастер-классов и других событий, а также сотрудничать с культурными и молодёжными организациями. Молодые люди смогут заглянуть за кулисы музея, изучить процесс создания выставок и познакомиться с повседневной работой различных музейных специалистов. Также запланированы художественные экспедиции за пределами музейных стен.

Для участия в 8-м сезоне MMJK необходимо до 23:59 15 сентября 2025 года заполнить анкету и отправить короткое видео, в котором молодой человек должен рассказать о себе и своей мотивации участвовать в программе.