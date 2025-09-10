Многие смеются над этим, но это не смешно, - продолжает он. - Если единственным смыслом существования государства остался язык, то призывы Ланги "укрепить" его с помощью полиции являются логичным результатом.

Я хочу жить в свободной стране, а не в диктатуре. В свободной стране свободный человек может говорить на любом языке. Государственный язык – это язык общения с государственными учреждениями.

Существование языка определяется существованием народа. Если будут латыши, которые хотят свободно говорить на латышском языке, то будет и латышский язык. Если латыши в Латвии останутся в меньшинстве, то латышский язык не спасет его навязывание силой русским, украинцам, пакистанцам, индийцам и туркам.

К сожалению, демографические тенденции пугают, и чтобы скрыть это, националисты дают ложную надежду, что латышский язык можно будет спасти с помощью полиции. Но это будет невозможно, если латыши вымрут".