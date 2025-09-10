«Дерьмо, брошенное на думу»: депутаты о тарифах RS

Критика прозвучала не только от оппозиции, но и от политиков правящей коалиции.

Председатель комитета Элина Трейя (NA) назвала действия руководства компании, которое не решало проблему своевременно и сообщило о повышении тарифов уже после выборов, «дерьмом, брошенным на новую думу». По её словам, новоизбранные депутаты оказались перед фактом и теперь вынуждены оправдываться перед жителями.

Она также предложила рассмотреть вопрос о том, не следует ли тепло, вырабатываемое в процессе производства электроэнергии на "Latvenergo" и сбрасываемое в воздух, считать загрязнением, за которое нужно вводить сбор. Это могло бы стимулировать компанию направлять тепло в централизованную систему теплоснабжения, а не тратить ресурсы впустую и не загрязнять природу.

Трейя выразила надежду, что ещё есть возможность найти решения для снижения тарифов в будущем. Она призвала муниципального исполнительного директора как держателя доли капитала внимательно следить за ситуацией и требовать от предприятия выполнения обязательства — в течение четырёх месяцев рассмотреть возможность снижения тарифов.

Оппозиционный депутат Вячеслав Степаненко (SV/AJ) заявил, что члены правления компании лгут депутатам или как минимум вводят их в заблуждение. Он рассказывал, что ранее обращался в компанию с запросом о том, какие именно административные расходы включены в тарифы, но ответа не получил. Однако через Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) он выяснил, что в первоначальный проект тарифа были включены расходы на питание, аренду кофейных автоматов, медицинское страхование сотрудников, организацию спортивных игр и другие затраты.

На заседании представитель правления "Rīgas siltums" Винета Куткевич, ответственная за финансы и управление рисками, признала, что в тариф включено только медицинское страхование работников, но отвергла включение других расходов. Степаненко предъявил полученный из SPRK ответ, где эти позиции были указаны, и выразил подозрение, что член правления лжёт.

Куткевич подчеркнула, что расходы на медстраховку составляют очень малую часть затрат и не оказывают существенного влияния на тариф.

Депутат Владислав Барташевич (LPV) призвал максимально прозрачно объяснить жителям причины удорожания тепла. Он отметил, что значительная часть повышения тарифа на 11,9% связана с компонентом «непредвиденные доходы» и попросил разъяснить его суть. Представители компании пояснили, что речь идёт о разнице между ценой закупки теплоэнергии и установленным тарифом, который перестал соответствовать реальности.

На уточняющий вопрос Барташевича, покрываются ли таким образом убытки прошлых периодов, представители компании ответили, что это не убытки, а затраты, которые по методике тарифа можно накопить и затем компенсировать. По сути, подтвердилось, что в следующем отопительном сезоне клиенты будут оплачивать минусы, образовавшиеся в предыдущем. Депутат призвал объяснить это жителям открыто.

Барташевич предложил переименовать предприятие в "Latvenergo siltums" или "Тепло Минэкономики", так как, по его словам, самоуправление фактически не может влиять на тарифы. Он указал на конфликт интересов: акционерами "Rīgas siltums" являются также Министерство экономики и "Latvenergo".

По словам депутата, "Latvenergo" является одной из «дойных коров», наполняющих госбюджет, поэтому Рига будет от неё зависеть. Барташевич подчеркнул, что рост тарифов наблюдается уже в этом году, он ожидается и в следующем, и будет продолжаться, пока не решится проблема конфликта интересов. «Что нам "Latvenergo" и Минэкономики положат в миску, то мы и будем есть», — сказал он.

Ранее планы "Rīgas siltums" повысить осенью тарифы на тепло в столице уже подвергались критике.

Первоначально поданный регулятору тариф предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт-час (МВтч). После пересмотра было утверждено повышение с 1 октября этого года на 11,9% — до 83,01 евро за МВтч. В настоящее время тариф составляет 74,17 евро за МВтч.

В первой половине финансового года (с 1 октября 2024-го по 31 марта 2025-го) оборот концерна "Rīgas siltums" составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем годом ранее, но прибыль выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

"Rīgas siltums" — один из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% акций принадлежит Рижской думе, 48,99% — латвийскому государству, 2% — SIA Enerģijas risinājumi. RIX, а "Latvenergo" владеет 0,005%.