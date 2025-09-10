Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дерьмо, брошенное на думу»: депутаты о тарифах RS

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 08:27

Депутаты Комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде во вторник резко раскритиковали руководство АО "Rīgas siltums" за повышение тарифов на теплоэнергию.

Критика прозвучала не только от оппозиции, но и от политиков правящей коалиции.

Председатель комитета Элина Трейя (NA) назвала действия руководства компании, которое не решало проблему своевременно и сообщило о повышении тарифов уже после выборов, «дерьмом, брошенным на новую думу». По её словам, новоизбранные депутаты оказались перед фактом и теперь вынуждены оправдываться перед жителями.

Она также предложила рассмотреть вопрос о том, не следует ли тепло, вырабатываемое в процессе производства электроэнергии на "Latvenergo" и сбрасываемое в воздух, считать загрязнением, за которое нужно вводить сбор. Это могло бы стимулировать компанию направлять тепло в централизованную систему теплоснабжения, а не тратить ресурсы впустую и не загрязнять природу.

Трейя выразила надежду, что ещё есть возможность найти решения для снижения тарифов в будущем. Она призвала муниципального исполнительного директора как держателя доли капитала внимательно следить за ситуацией и требовать от предприятия выполнения обязательства — в течение четырёх месяцев рассмотреть возможность снижения тарифов.

Оппозиционный депутат Вячеслав Степаненко (SV/AJ) заявил, что члены правления компании лгут депутатам или как минимум вводят их в заблуждение. Он рассказывал, что ранее обращался в компанию с запросом о том, какие именно административные расходы включены в тарифы, но ответа не получил. Однако через Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) он выяснил, что в первоначальный проект тарифа были включены расходы на питание, аренду кофейных автоматов, медицинское страхование сотрудников, организацию спортивных игр и другие затраты.

На заседании представитель правления "Rīgas siltums" Винета Куткевич, ответственная за финансы и управление рисками, признала, что в тариф включено только медицинское страхование работников, но отвергла включение других расходов. Степаненко предъявил полученный из SPRK ответ, где эти позиции были указаны, и выразил подозрение, что член правления лжёт.

Куткевич подчеркнула, что расходы на медстраховку составляют очень малую часть затрат и не оказывают существенного влияния на тариф.

Депутат Владислав Барташевич (LPV) призвал максимально прозрачно объяснить жителям причины удорожания тепла. Он отметил, что значительная часть повышения тарифа на 11,9% связана с компонентом «непредвиденные доходы» и попросил разъяснить его суть. Представители компании пояснили, что речь идёт о разнице между ценой закупки теплоэнергии и установленным тарифом, который перестал соответствовать реальности.

На уточняющий вопрос Барташевича, покрываются ли таким образом убытки прошлых периодов, представители компании ответили, что это не убытки, а затраты, которые по методике тарифа можно накопить и затем компенсировать. По сути, подтвердилось, что в следующем отопительном сезоне клиенты будут оплачивать минусы, образовавшиеся в предыдущем. Депутат призвал объяснить это жителям открыто.

Барташевич предложил переименовать предприятие в "Latvenergo siltums" или "Тепло Минэкономики", так как, по его словам, самоуправление фактически не может влиять на тарифы. Он указал на конфликт интересов: акционерами "Rīgas siltums" являются также Министерство экономики и "Latvenergo".

По словам депутата, "Latvenergo" является одной из «дойных коров», наполняющих госбюджет, поэтому Рига будет от неё зависеть. Барташевич подчеркнул, что рост тарифов наблюдается уже в этом году, он ожидается и в следующем, и будет продолжаться, пока не решится проблема конфликта интересов. «Что нам "Latvenergo" и Минэкономики положат в миску, то мы и будем есть», — сказал он.

Ранее планы "Rīgas siltums" повысить осенью тарифы на тепло в столице уже подвергались критике.

Первоначально поданный регулятору тариф предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за мегаватт-час (МВтч). После пересмотра было утверждено повышение с 1 октября этого года на 11,9% — до 83,01 евро за МВтч. В настоящее время тариф составляет 74,17 евро за МВтч.

В первой половине финансового года (с 1 октября 2024-го по 31 марта 2025-го) оборот концерна "Rīgas siltums" составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем годом ранее, но прибыль выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро.

"Rīgas siltums" — один из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% акций принадлежит Рижской думе, 48,99% — латвийскому государству, 2% — SIA Enerģijas risinājumi. RIX, а "Latvenergo" владеет 0,005%.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

