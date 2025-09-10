Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Совсем с ума сошли?» Женщина удивлена ограничениями в поликлинике (2)

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 09:15

Выбор редакции 2 комментариев

В наше время многие границы больше не существуют, и мы стали гораздо свободнее от разных ограничений, поэтому нередко случаются неожиданные ситуации. Об одной из них в своём профиле Threads рассказала женщина, которая отправилась в поликлинику… с собакой.

«Зашла в регистратуру MFD поликлиники с собакой. Нужно было взять справку от врача. Очереди не было. Вы бы видели лицо сотрудницы: “С собакой, в поликлинике? Вы совсем с ума сошли?”

Я понимаю, что с собаками разрешают не везде, но если на дверях нет соответствующей таблички, как мне это знать? В общественном транспорте с собакой можно, во многих торговых центрах и кафе тоже. К семейному врачу я, конечно, собаку бы не повела, но ‘забежать’ за справкой мне не показалось каким-то преступлением против человечества», — написала она.

В комментариях пользователи отметили: «В жизни есть много вещей, которые не будут написаны на дверях, именно поэтому мы учимся, получаем образование и понимаем, как устроены правила. Никто ведь не пишет, что нельзя заносить палатку и разводить костёр, но мы же не будем это оправдывать отсутствием таблички? Конечно, нет. Здесь речь не о том, чего нам хочется, а о соответствующем поведении и нормах в определённых учреждениях. Эти нормы возникли не потому, что кто-то так захотел. “Я захотела, не понимаю, в чём проблема” — это не круто».

Другой добавил: «Это напоминает мне американский идиотизм и крайне низкий уровень интеллекта — миллионные компенсации за то, что на микроволновке не написано, что нельзя сушить кота, на бутылках и пакетах — что после открытия не стоит переворачивать вверх дном, на одеялах — что ими нельзя пользоваться во время цунами…».

Кто-то ещё написал: «Есть такое понятие, как здравый смысл. По-английски — common sense. Похоже, что у некоторых людей он уже отсутствует».

Другой комментатор указал: «Как человек, у которого есть собака, но при этом страдающий аллергией — животным не место в общественных помещениях. Вы даже не представляете, у скольких людей аллергия на собак/кошек, в том числе в тяжёлой форме. Поэтому это не про “инклюзивность” или что-то подобное — в медицинских учреждениях точно без животных».

В защиту женщины написали: «Комментарии, как всегда, предсказуемы, но неудивительно. Латвия. Тут у многих якобы аллергия и ужасный страх перед собаками. Но да, специально обученные служебные собаки допускаются — и тогда уже нет ни проблем, ни страха, ни аллергии. Ведь если разрешено, значит всё в порядке. Так, может, и в аэропортах аллергики начнут предъявлять претензии к полицейским с собаками? Ах да, там вдруг и аллергии нет, и страха тоже. Эх, такие хрупкие людишки, а тут женщина всего лишь вошла с собачкой».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать