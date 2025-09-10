«Зашла в регистратуру MFD поликлиники с собакой. Нужно было взять справку от врача. Очереди не было. Вы бы видели лицо сотрудницы: “С собакой, в поликлинике? Вы совсем с ума сошли?”

Я понимаю, что с собаками разрешают не везде, но если на дверях нет соответствующей таблички, как мне это знать? В общественном транспорте с собакой можно, во многих торговых центрах и кафе тоже. К семейному врачу я, конечно, собаку бы не повела, но ‘забежать’ за справкой мне не показалось каким-то преступлением против человечества», — написала она.

В комментариях пользователи отметили: «В жизни есть много вещей, которые не будут написаны на дверях, именно поэтому мы учимся, получаем образование и понимаем, как устроены правила. Никто ведь не пишет, что нельзя заносить палатку и разводить костёр, но мы же не будем это оправдывать отсутствием таблички? Конечно, нет. Здесь речь не о том, чего нам хочется, а о соответствующем поведении и нормах в определённых учреждениях. Эти нормы возникли не потому, что кто-то так захотел. “Я захотела, не понимаю, в чём проблема” — это не круто».

Другой добавил: «Это напоминает мне американский идиотизм и крайне низкий уровень интеллекта — миллионные компенсации за то, что на микроволновке не написано, что нельзя сушить кота, на бутылках и пакетах — что после открытия не стоит переворачивать вверх дном, на одеялах — что ими нельзя пользоваться во время цунами…».

Кто-то ещё написал: «Есть такое понятие, как здравый смысл. По-английски — common sense. Похоже, что у некоторых людей он уже отсутствует».

Другой комментатор указал: «Как человек, у которого есть собака, но при этом страдающий аллергией — животным не место в общественных помещениях. Вы даже не представляете, у скольких людей аллергия на собак/кошек, в том числе в тяжёлой форме. Поэтому это не про “инклюзивность” или что-то подобное — в медицинских учреждениях точно без животных».

В защиту женщины написали: «Комментарии, как всегда, предсказуемы, но неудивительно. Латвия. Тут у многих якобы аллергия и ужасный страх перед собаками. Но да, специально обученные служебные собаки допускаются — и тогда уже нет ни проблем, ни страха, ни аллергии. Ведь если разрешено, значит всё в порядке. Так, может, и в аэропортах аллергики начнут предъявлять претензии к полицейским с собаками? Ах да, там вдруг и аллергии нет, и страха тоже. Эх, такие хрупкие людишки, а тут женщина всего лишь вошла с собачкой».