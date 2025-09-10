Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Девочке запретили говорить на перемене на русском. И тут поднялась министр (нет, не наш) (1)

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 10:02

«Вообще я не люблю обсуждать темы языка, политику и религию. Но когда я вижу своего ребёнка с глазами на мокром месте - тут сложно молчать, - написала в Facebook Алена Малец, мама школьницы из Виймси. - Сегодня захожу в класс к ребёнку, а она сидит за партой, глаза на мокром месте. Подходит ко мне и говорит: сидела с мальчиком на диване, а к ней подошла учительница и в очередной раз запретила разговаривать на русском языке».

Виймси — это посёлок уезда Харьюмаа, фактически это пригород Таллина - нечто вроде эстонского Марупе. 

По словам мамы, дочка учится в третьем классе, эстонский язык у нее в процессе изучения, и обсуждать все темы на другом языке ребенок еще не может.

"Я уточнила: по закону и по Конституции Эстонии запрещать детям говорить на родном языке нельзя, - продолжает она. -  Международные документы и местные нормы защищают это право. Да, школа может педагогически стимулировать говорить на эстонском — например, на уроках или даже во время определённых практических заданий. Но это именно мотивация, а не контроль и запрет в жёсткой форме.

Самое отвратительное — когда в детские учреждения вмешивают политику. Дети сами прекрасно ладят друг с другом. Им всё равно, на каком языке дружить и играть. Они легко находят общий язык.

Учитель, думаю, понял, что я не совсем разделяю эту позицию. Посмотрим, отразится ли теперь и это каким-то образом».

Публикация вызвала шквал откликов. К маме школьницы обратились в том числе депутаты разных уровней, предлагая свою помощь. Откликнулся и вице-мэр Таллина по вопросам образования Алексей Яшин: «Если это школа города Таллинна, то прошу отправить мне в личные сообщения или на мейл название школы и имя ребенка. За последний год родители обращались несколько раз со схожей ситуацией. Город в любом случае встает на защиту ребенка».

На сей раз помощь не потребовалась, потому что в бой вступила тяжелая артиллерия в лице  министр образования Эстонии Кристины Каллас.

„Сегодня я снова получила информацию о том, что ребенку в эстонской школе запретили использовать родной язык на переменах, - написала она на своей странице ФБ. - Это неправильно во многих отношениях: ребенок не состоит из частей, которые он мог бы оставить дома, приходя в школу, и он не оставляет свой родной язык дома. Развитие второго языка ребенка сильно зависит от того, как развивается его первый язык, а когнитивное развитие ребенка требует использования всех его языков одновременно. Многоязычный ребенок развивается, когда он может использовать все свои языки.

С педагогической точки зрения неправильно запрещать использование русского, украинского, выруского, сету, мульги, иврита или любого другого распространенного в Эстонии языка домашнего общения на переменах в школе. Запрет на использование родного языка в классе также не даст результатов, но поддержка использования второго языка все равно даст результаты.

Я обращаюсь к учителям и директорам школ: поддерживайте владение эстонским языком у детей и поддерживайте развитие их родного языка. От этого выиграют оба языка. Другими словами, родной язык + эстонский, а не отмена родного языка. Сегодня Международный день грамотности, и развитие грамотности ребенка зависит от всех языков, которые нашли место в его сознании, а не от полного исключения того или иного языка“.

Напомним, что дама, занимающая аналогичный пост в Латвии, недавно поведала граду и миру трагическую историю о том, до сих пор можно услышать разные истории, "которые можно назвать дискриминацией латышского языка в неформальных ситуациях". Вообще, Эстонию у нас любят ставить в пример по поводу и без повода, и действительною по основным показателям развития она заметно вырвалась вперед. Несть числа аналитикам, указывающим на причины. А нам кажется, что всё сводится к одной фразе. Вот этой: 

