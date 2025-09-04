"С этим нужно бороться, существует служба, которой поручен контроль за данной ситуацией", — добавила политик.

Ну что, полздравляем, у нас еще одна "контрольная служба"! Прекрасно понимаем, почему правительтсво Эрвики Силини никак не может сократить расходы госбюджета. Как же их сократишь, когда за этими русскими приходится бдить и бдить, чтобы они не дискриминировали латышский язык.

"В школах "дискриминируют латышский язык". В общем, их в дверь - они в окно. Русский язык полностью вычеркнули из всех официальных документов, из всего официального образования. Но беда пришла откуда не ждали. В неформальной обстановке они продолжают говорить по-русски, - прокомментировал ситуацию политик, экс-депутат Рижской думы Константин.

"После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!!" В общем, "пацаки чатланам на голову сели", не иначе".