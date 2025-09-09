Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Такой угрозы для латышского не было даже при позднем СССР»: Pietiek (2)

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 07:40

Латышские СМИ 2 комментариев

«Я думаю, что только те, кто ежедневно общается с молодежью, понимают, какова в настоящее время ситуация с пропорциями использования латышского и английского языков в повседневной жизни. Я бы сказал, что она драматична, но скоро станет катастрофической! – пишет Валдис Клишанс на портале Pietiek.com.

Такой угрозы для латышского языка не было даже при позднем СССР – у нас было очень много русизмов, но мы все же разговаривали между собой на латышском. В школе или университете нам и в голову не приходило обсуждать какие-то проблемы спорта, музыки или политики на русском языке. Сейчас примерно половина молодежи общается на английском языке в перерывах между занятиями, я замечаю компании, которые общаются между собой только на английском.

«На латышском языке нельзя выразить эмоции», «Я не знаю, как это сказать на латышском», «Я не знаю такого слова на латышском», «На латышском нет такого слова», «Я думаю на английском», «Мы весь день живем в англоязычной... э... среде, нам негде говорить на латышском», «Мы еще говорим на латышском, но в начальной школе только на английском», – говорят мне восемнадцатилетние подростки.

Я спросил молодых людей, кого они будут поддерживать на субботней игре. Конечно, Латвию, потому что это «наша страна», «мы латыши», «это же Латвия». Я говорю: «Тогда давайте вместе попробуем понять, каковы критерии принадлежности к Латвии и патриотизма». «Гражданство, культура и латышский язык», — уверенно заключают они. Когда я продолжаю, что при таких темпах англицизации латышский язык и, возможно, вместе с ним Латвия как культурное пространство исчезнут в течение двух-трех поколений, они по-настоящему задумываются.

Из разговора с молодыми людьми я понял, что на уровне средств массовой информации никто не обсуждает эту проблему, как будто ее в Латвии не существует. «Мы никогда не задумывались об этой опасности! Вы правы», — эти слова звучат в моих ушах надеждой. Пришло время поговорить и о серыз баронах XIX века и латышских большевиках ХХ века. Я слышу продолжение дискуссии в перерыве – она идет на латышском языке.

Но сегодня утром я слушаю спортивные новости на LR1 и несколько блогов, в которых патриотичные баскетбольные эксперты перед решающей игрой в очередной раз говорят о пик-н-ролах, офенсивах, дифенсах, путбеках, ритбеках, коучах и т. д."

Комментарии (2)
Комментарии (2)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать