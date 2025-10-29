Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

Редакция PRESS 29 октября, 2025 20:10

Важно 0 комментариев

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Как наблюдало агентство ЛЕТА, пикет начался в 18 часов, а вскоре после 19 его участники начали расходиться. По наблюдениям агентства, пикет прошел без происшествий. Собравшиеся с плакатами призывали "прекратить прикрывать тех, кто бьет" и не выходить из Стамбульской конвенции.

Собравшиеся держали в руках флаги Латвии и Европейского союза. У здания Сейма также развевались флаги сообщества ЛГБТ+.

Участники пикета, в основном молодые люди, отметили, что "мнение популистов - это не народная правда". Участники пикета взяли с собой своих детей и домашних животных. 

Протестующие выкрикивали, например, такие лозунги: "Лоббируя Россию, мы не защищаем Латвию", "Конвенции - да, мракобесию - нет!", "Сегодняшние решения - завтрашние синяки" и т.п.. Собравшиеся использовали вспышки телефонных видеокамер и другие осветительные приборы, а также духовые инструменты и пели.

Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. Завтра ожидается голосование Сейма во втором, окончательном чтении.

ФОТО скриншот видео LTV Ziņu Dienests 
 
Надпись на картонке: "Путин будет гордиться вами!"

Обновлено: 02:25 30.10.2025
