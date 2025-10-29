Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему в Эстонии овощи дешевле, чем в Латвии и Литве: экономист

Редакция PRESS 29 октября, 2025 19:25

Бизнес 0 комментариев

«Меня не перестает удивлять, что эстонцы выбрали такую ​​уникальную стратегию для привлечения людей в свои магазины. Ведь в Эстонии, которая находится на севере, овощи в корзине низкой цены дешевле, чем в Латвии и Литве», — рассказала Ингуна Гулбе, руководитель отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики, пишет nra.lv со ссылкой на телеканалу TV24.

Литва находится южнее, и там должно быть лучше, а это значит, что это маркетинговая стратегия Эстонии — приглашать жителей в магазины с дешевыми овощами, убеждена И. Гулбе.

«Цены на остальные продукты, если посмотреть на Латвию, Литву и Эстонию, более-менее схожи. В Эстонии некоторые продукты, несмотря на НДС, который у них выше, чем у нас, стоят дешевле, но издалека видно, что дешёвые продукты для них дешевле, а те, которые уже не являются продуктами первой необходимости, стоят намного-намного дороже», — сказала И. Гулбе.

В качестве примера она привела сыр бри «Президент», упаковка которого весом 625 граммов у нас стоит около двух евро шестьдесят, а в Литве и Эстонии — значительно больше трех евро — на евро дороже, чем у нас.

« На дорогие товары у них наценка выше , но надо понимать, что так и должно быть, ведь в конечном итоге торговцу тоже нужно зарабатывать. Какие-то товары он продает в ноль или себе в убыток, а на какие-то другие товары будет наценка», — пояснила И. Гулбе.

Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Загрузка

Медовый цыпленок: ну, очень вкусно!

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

