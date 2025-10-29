Почему в Эстонии овощи дешевле, чем в Латвии и Литве: экономист

Литва находится южнее, и там должно быть лучше, а это значит, что это маркетинговая стратегия Эстонии — приглашать жителей в магазины с дешевыми овощами, убеждена И. Гулбе.

«Цены на остальные продукты, если посмотреть на Латвию, Литву и Эстонию, более-менее схожи. В Эстонии некоторые продукты, несмотря на НДС, который у них выше, чем у нас, стоят дешевле, но издалека видно, что дешёвые продукты для них дешевле, а те, которые уже не являются продуктами первой необходимости, стоят намного-намного дороже», — сказала И. Гулбе.

В качестве примера она привела сыр бри «Президент», упаковка которого весом 625 граммов у нас стоит около двух евро шестьдесят, а в Литве и Эстонии — значительно больше трех евро — на евро дороже, чем у нас.

« На дорогие товары у них наценка выше , но надо понимать, что так и должно быть, ведь в конечном итоге торговцу тоже нужно зарабатывать. Какие-то товары он продает в ноль или себе в убыток, а на какие-то другие товары будет наценка», — пояснила И. Гулбе.