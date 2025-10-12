Но этот стресс ещё более усиливается, если покупатели оказываются в ситуации, когда до 8 часов вечера (или 6 часов, если речь о воскресенье) времени остаётся всего ничего и происходит внезапная задержка, как это случилось в истории, о которой в соцсети "Тредс" пишет Кристине.

А дело было так: "Сегодня вечером в инфоцентре ТЦ Rimi стоящий впереди меня мужчина обращается к продавцу с проблемой - дескать, конфеты оказались с мясом. Начинает разворачивать и показывать червяков, которые внутри, разбирательство, суета, акт о возврате... А на часах 19:50, в очереди стоят недовольные люди, у которых полные корзины алкоголя. Видели бы вы эти лица и царящий стресс. Зрелище на рубль".

Какие именно конфеты оказались с такой "начинкой", Кристине не уточняет.

А вот как реагирует на её пост народ:

- Трудно быть алкоголиком без банковской карты, ведь кассы самообслуживания есть везде. В следующий раз не пойдут в последний момент.

- Это ужасно, что люди так зависят от алкоголя.

- Для тех, кто покупает алкоголь в последний момент, это очень большой стресс, ведь можно не успеть. Вчера был случай, когда мужчина бегом бежал, чтобы успеть, но ему повезло, потому что людей у кассы не было, оставалось три минуты до 20:00.

- Все норм, но когда вижу, что ребёнка отстраняет "понимающая продавщица", чтобы кто-то успел купить алкоголь... Мне жаль... На лице ребёнка...

- Не ощущаю совершенно никакой жалости или симпатий к таким. В конце концов, никто силой не тянет в магазин и тем более, чтобы купить бухло в последние минуты разрешённого периода времени.

- Зачем с таким вопросом идти к кассиру? Ей что, теперь это "мясо" надо оттуда доставать?!

- А что это за конфеты с мясом? Я тоже хочу.