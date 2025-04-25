Введение уроков гособороны вызвало понимание не у всех родителей и школ: есть проблемы

Уроки проходит раз в месяц по 8 часов (как правило, за счёт других предметов) — и это одна из главных трудностей.

«Для пропущенных занятий приходится искать другой день, что опять же создаёт нагрузку на другие предметы», — рассказал президент Ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской гимназии Рудольф Калванс.

Многие школы отнеслись к новому предмету с пониманием, но были и те, кто неохотно принимает новые правила. Та же ситуация и с учениками и их родителями. Иногда проблема заключается именно в родителях, говорит руководитель методического центра Вентспилсского техникума Альберт Козловс:

«Стереотипы о том, что такое гособорона и почему её внедряют в систему образования в целом — это самые большие проблемы. Но, как сказал сегодня директор Центра Яунсардзе, мы в одной лодке и должны работать вместе, и чтобы решить эти проблемы и стереотипы о том, будто это нечто ужасное».

Латвия — первая и единственная в Европе страна, которая ввела предмет гособороны как обязательный в средних школах