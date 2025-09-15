Всё лучшее — детям. Детям Межапарка

Стоимость строительства 15,3 млн евро, что в пересчёте на учеников составляет около 32,5 тысячи на одного ребёнка. Часть средств планируется привлечь из Европейского социального фонда — до 5 млн евро. Подрядчик проекта — SIA «Torensberg».

В понедельник школьники и руководство думы заложили капсулу времени в фундамент здания. «Новая школа укрепит идентичность микрорайонов, даст родителям уверенность, а детям — красивую и вдохновляющую среду для учёбы и роста», — сказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Внутренний двор создадут с «зелёными» аудиториями, рекреационными зонами и местами для рисования. Здесь же появится огород с теплицей. На территории предусмотрены футбольное поле с беговыми дорожками и сектором для прыжков, многофункциональные площадки, частично доступные для жителей, и 119 велостоянок. Площадь участка составляет 26,6 тыс. м², площадь застройки — 4882 м². Завершить проект планируется к 4 мая 2027 года.

Остальные рижские школьники не из Межапарка могут хотя бы посмотреть где и как Рижская дума укрепляет идентичность. И сколько это стоит.