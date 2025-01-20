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Всё имущество airBaltic было по-тихому заложено, да ещё и сомнительной британской компании (1)

Редакция PRESS 20 января, 2025 14:34

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LETA

Выяснилось, что активы airBaltic уже заложены британской трастовой компании U.S. BANK TRUSTEES LIMITED, отметка об этом есть в реестре коммерческих залогов Регистра предприятий. Это означает, что владельцу 97,97% компании, государству, фактически принадлежит пустая оболочка с различными долгами. Похоже, что наша национальная гордость уже тихо перешла в руки другого владельца под прикрытием англосаксонского законодательства, пишет «Неаткарига».

Название компании U.S. BANK TRUSTEES LIMITED вводит в заблуждение, заставляя предположить, что она имеет какое-то отношение к казначейству США. Но это всего лишь название. В отличие от Латвии, Регистр предприятий Великобритании позволяет гораздо более свободный выбор названий компаний. Поскольку в соответствии с особенностями англосаксонского законодательства очень сложно выяснить реальных бенефициаров трастовой компании, можно сделать правдоподобное предположение, что за завесой тайны скрываются возможные будущие владельцы airBaltic.

В начале 2024 года многолетний совет директоров airBaltic (Мартин Гаусс, Паулс Цалитис и Витольд Яковлев) был переизбран еще на три года. Переизбранный Совет директоров продолжил управление airBaltic с новой силой, и в результате, возможно, даже случайно, airBaltic приобрела новых владельцев. 28 мая 2024 года начался залоговый спринт активов airBaltic. 25 октября 2024 года общая сумма залога составила 494 миллиона евро, согласно данным Регистра коммерческих залогов Регистра предприятий. Залог в размере полмиллиарда евро был обеспечен британским поставщиком трастовых услуг, холдинговой компании U.S. BANK TRUSTEES Ltd, регистрационный номер 02379632.

U.S. BANK TRUSTEES Ltd. не является ни банком, ни кредитным обществом, а компанией с зарегистрированным видом деятельности «финансовое посредничество, не включенное в другие категории». За свою историю название этой конторы менялось не менее девяти раз.

Доходы U.S. BANK TRUSTEES Ltd. за 2023 год составили 6,67 млн фунтов стерлингов. Компания закончила год с прибылью после уплаты налогов в размере 397 тысяч фунтов стерлингов. Такая прибыль кажется смехотворно маленькой для столь серьезного поставщика кредитов и серьезного игрока финансового рынка. Вышеуказанные показатели не создают доверия и не производят впечатления солидного делового партнера.

Но это еще не всё. В отчете за 2023 год у U.S. BANK TRUSTEES Ltd. указано, что еще в 2022 году численность занятых в компании сотрудников была ровна нулю. Точно неизвестно, было ли так же в 2023 году, поскольку в отчете за 2023 год в графе «Число сотрудников» указан ноль с отзывом о 2022 годе.

Примечательно, что именно такому игроку финансового рынка руководство airBaltic доверило залог своих самых ценных активов. Деньги были получены под залог таких вещей как «Оборудование и устройства» и «авиационное оборудование» (за исключением авиационных двигателей и капитализированных затрат на обслуживание), «тренажер полётов Airbus A220 уровня D; «Материальные основные средства (конвертируемый тренажер DA40NG/42IV)»; 100% доли в обеих дочерних компаниях airBaltic: «SIA BALTIJAS KRAVU CENTRS», , Registration No. 40003458674 и «SIA Air Baltic Training», регистрационный номер 40103272422, а также все 38 товарных знаков.

Важно напомнить, что в случае невыполнения финансовых планов airBaltic, U.S. BANK TRUSTEES Ltd. как коммерческий залогодержатель имеет право продать все эти активы без аукциона. AirBaltic запрещено перезакладывать любые из перечисленных выше коммерческих залоговых активов. Это означает, что любой потенциальный инвестор airBaltic знает, что большая часть активов airBaltic, практически все, находятся в залоге у третьего лица, зарегистрированного в Великобритании, и что непокрытые убытки авиакомпании за предыдущие годы по состоянию на 31.12.2023 составляют не менее 685 миллионов евро. В этой ситуации airBaltic остается только ждать приезда принца на белом коне с мешком денег за спиной.

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