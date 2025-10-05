Он пишет: "Кажется, что вся Европа превратилась в наблюдателей за самолётами и дронами, все что-то видят, а поймать и сбить якобы не могут, потому что это не предусмотрено законами. Ещё безумнее, что финский суд отпускает судно и тех, кто резал кабели, потому что "не в юрисдикции". Заставляют ещё компенсацию платить. Абсурд!"

А как откликается на его твит публика?

- Интересно, в какой момент поймут, что в Европе война.

- Законность, а не абсурд. Не надо гнать демагогию. Ты не военный генерал. Таким, как ты, именно такие вопросы надо решать, если мы поддерживаем, делай! Поэтому существуют выборы, демократия и, повторюсь, законность.

- Европа велика. Насколько понимаю, речь о части Европейского халифата "Прогрессивных" на западе?

- Либо мы победим в столкновении цивилизаций, либо нет. Пока что западная цивилизация, побуждаемая врагами, "вздумала" внутренне раскалываться и дрейфить.

- Европа будет воевать тогда, когда все возможности не воевать, хоть залезая Кремлю в зад, будут исчерпаны. Таковы побочные эффекты демократии. Пока не будет уверенности, что общество хочет воевать, политики будут лавировать, лгать и всячески выкручиваться, чтобы не стреляли в ответ. А Кремль это понимает и играет.

- Да, ужас, когда соблюдаются законы, которые самими же и установлены.

- Я понимаю, что политикам законы знать не надо. Бессмысленные книги. А вот суд должен соблюдать законы.

- Вот и французы только что отпустили российское судно.