Встал с кровати — и боль в пятке: что это?

Плантарная фасция — это плотная связка, идущая от пятки к пальцам. Она удерживает свод стопы и работает постоянно — при ходьбе, стоянии, беге. Когда нагрузка резко возрастает, в ткани появляются микроповреждения и воспаление.

Типичный признак — боль сильнее после отдыха: утром, после сна или долгого сидения. Через несколько минут ходьбы становится легче — до следующей паузы.

С этим сталкиваются не только любители. Даже профессиональные ортопеды признаются, что фасциит часто появляется после резкого увеличения тренировок. По оценкам врачей, около 10% людей переживают его хотя бы раз в жизни.

Провоцируют проблему:

резкий рост физической активности

длительное стояние

прибавка веса

особенности свода стопы

повторяющаяся нагрузка

В большинстве случаев состояние проходит само, но если продолжать перегружать стопу, ткань может заживать неправильно — с формированием плотных и болезненных участков.

Обычно рекомендуют короткий перерыв в нагрузках, растяжку икроножных мышц и ахиллова сухожилия, а также упражнения для стопы. При этом длительно «беречь ногу» тоже не советуют — мышцы быстро слабеют.

Если боль не уменьшается в течение одной–двух недель, врачи советуют обратиться к специалисту. В затяжных случаях применяют физиотерапию, инъекции или ударно-волновое лечение. До операции доходит редко.

Иногда лучший фитнес — это просто медленно идти, а не героически начинать с полумарафона.