Всего за несколько минут все места в детских лагерях Риги на лето было разобраны

По наблюдениям агентства ЛЕТА, возможность подать заявку на место в лагере была всего несколько минут, после чего все места уже были заняты.

Как сообщили в самоуправлении, с 8 апреля родители могли ознакомиться с предложениями летних лагерей, которые организуют муниципальные образовательные учреждения этим летом. Всего в столице этим летом будет 34 лагеря примерно на 1000 мест.

За это время родители могли заполнить заготовку заявления на место в конкретный лагерь, чтобы с началом приема оперативно подать свою заявку. Многие родители воспользовались этой возможностью.

Этим летом муниципальные образовательные учреждения в целом организуют 170 лагерей, в которых смогут принять участие 6100 детей. 136 из этих лагерей - закрытые.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы также рассматривает заявки негосударственных организаций на получение софинансирования для проведения летних лагерей. Подать заявку в лагеря, которые получат софинансирование самоуправления, можно будет в мае.