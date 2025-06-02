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Всегда ли можно доверять детям? Психотерапевт — о том, куда могут завести выдумки ребенка

Редакция PRESS 2 июня, 2025 10:05

Новости Латвии 0 комментариев

"Кажется, никто не сомневается в том, что дети часто выдумывают разное. Фантазируют, присочиняют или просто-напросто лгут. Не всегда это бывает с дурными намерениями, часто это просто возрастная черта", - пишет в своем аккаунте в соцсети "Х" психотерапевт Нил Сакс Константинов.

Он опубликовал большой пост, в котором затронул довольно тяжелую тему, о которой к тому же весьма редко говорят и пишут, но она безусловно того стоит.

"Есть, однако, ситуация, когда общество склонно полностью довериться тому, что рассказал ребенок, и это бывает в те моменты, когда он сообщает о насилии по отношению к нему. Особенно сексуальном насилии со стороны взрослых.

Волну дискуссий на эту тему подняла программа Aizliegtais paņēmiens на ЛТВ. Наконец задан обоснованный вопрос: насколько качественно расследуют случаи, когда взрослых обвиняют в сексуальном насилии над детьми и подростками?

И этот вопрос сейчас очень к месту, и вот почему: нет более тяжкого преступления, чем насилие, особенно сексуальное и по отношению к ребенку. Оно часто оставляет ужасные травмирующие последствия для психики и рушит здоровые семьи. Каждый из тех, кто так поступает, заслужил самого тяжкого наказания из возможных. НО - нет и ничего более тяжкого и ужасного, чем быть ложно обвиненным в таком преступлении. И ничто не может сильнее разрушить психику или уничтожить семью, чем заключение в тюрьму за сексуальное преступление против ребенка, которое в реальности никогда не было совершено.

Увы, и то, и другое - истина. Мы должны делать все возможное, чтобы раскрыть совершенные преступления, в том числе призывая детей и подростков говорить о обидах. При этом мы должны убедиться, что не будут разрушены жизни невиновных людей. По-моему, в данный момент мы не делаем достаточно ни в одной из этих сфер. К тому же в них обеих непропорционально часто страдают именно мальчики и мужчины.

Или же множество случаев сексуального насилия остаются неизвестными или не предотвращаются. Да. Особенно по отношению к мальчикам. Из исследований хорошо известно, что мальчики и девочки от сексуального насилия страдают примерно одинаково. Но сообщают об этом намного реже (в прошлом году вообще не было констатировано ни одного случая изнасилования мальчика, а что касается сексуального использования иного рода, то девочек было 91, а мальчиков - всего 14).

Это означает, что есть множество мальчиков, сексуальные преступления против которых никогда нигде не фигурируют и о них не сообщают. Моя версия, основанная и на личном опыте как терапевта: важна роль пола. В системе и в детской психологии преимущественно работают женщины, а мальчику, особенно подростку, рассказать о такой обиде женщине (тем более если ее причинила другая женщина) гораздо труднее. Так же и девочке, которую сексуально использовали, труднее разговаривать в замкнутом пространстве с незнакомым мужчиной. С другой стороны - мог ли ребенок вообще лгать о чем-то таком, как сексуальное насилие? Могла ли девочка-подросток ложно обвинить взрослого, если бы в действительности ничего не произошло? Ответ - да, абсолютно точно, и это происходит относительно часто (по понятным причинам ни об одном случае из Латвии упомянуто не будет).

Маленький город в Дании. У 4-летнего мальчика наблюдается кровотечение из интимных зон. После расспросов он маме рассказывает, что его использовали вместе с еще одним мальчиком. В полиции обе жертвы назвали имена еще 25 детей, которых использовали, фотографировали и снимали на видео. Началось самое крупное расследование в истории Европы, выявлено еще 62 жертвы в возрасте от 4 до 11 лет. А через некоторое время оказалось, что эти показания были ложными - ни один случай не подтвердился. Возможно, фантазией одного ребенка "вдохновились" остальные.

Детский сад в Америке. Мама сообщает о замеченных изменениях в поведении ребенка и жалобах на сексуальное домогательство воспитателя. Начинается расследование, выявляют как минимум 360 случаев сексуального использования детей. Виновный арестован, провел в тюрьме 5 лет. Потом все обвинения признаны необоснованными. Впоследствии, когда они были преданы гласности, оказалось: дети рассказывали, что их использовали на воздушных шарах, куда их доставляли ведьмы на помеле. Были и другие фантазии. Эти подробности прокуратура в обвинение не включила. Обвиняемый был бывшим мужем матери ребенка, с которого все началось. Причем рассказывать все это ребенка подучила мама.

Англия. 16-летняя девушка обвиняет парня в изнасиловании. Мальчика арестовывают и отдают под суд за использование несовершеннолетней. Впоследствии оказалось, что девочка обвинение выдумала, поскольку боялась, что родители узнают о ее сексуальных отношениях.

Таких случаев в разных вариациях - сотни и тысячи. Причины ложных обвинений тоже разные: детские фантазии, желание бывших жен напакостить, непрофессиональное расследование, вымогательство денег, надежда стать известными и т.п. Единственная общая черта: все обвиняемые - мужчины. Неудивительно, что при наличии такого риска мужчины неохотно идут в такие профессии, связанные с детьми, как педагогика и психология: даже если обвинение вскоре окажется выдумкой, такое пятно в биографии моментально поставит крест на карьере, семейных и дружеских связях на всю оставшуюся жизнь.

В Латвии мы о таких случаях почти не слышим. Но, когда я даю свидетельства по делам пациентов или показания в суде, у меня иногда возникают глубокие сомнения: неужели такого рода доказательства правда могут быть достаточными, чтобы осудить человека за тягчайшее из преступлений, какое можно себе представить. Особенно, когда вижу, что следователи не всегда, скажем так, глубоко компетентны в работе с такой спецификой. А желание покарать обвиняемого иногда сильно перевешивает желание обвинителей и их умение серьезно расследовать дело.

(...) Нынешняя система не позволяет выйти на свет божий большинству сексуальных преступлений по отношению к мальчикам. Кроме того, несоразмерно велик риск для мужчин, которых могут ложно обвинить, и мало последствий в случаях, когда показания были ложными (значимый факт: компенсацию в размере 3,5 тысячи евро за эпизод обвинитель может оставить себе, даже если его показания в суде не подтвердились). Это очень чувствительная тема. Она связана с величайшими страданиями и травмами в жизни многих людей. И одновременно она сложнее, чем может показаться изначально. Очень важно, что благодаря программе теперь есть возможность об этом узнать и дискутировать шире - с нескольких сторон".

 

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