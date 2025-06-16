Все-таки лето: на следующей неделе сохранится теплая погода, ближе к выходным пройдут дожди

В понедельник вечером к территории Латвии приблизится зона осадков, местами в западных районах она принесет дождь.

Ночью в отдельных районах образуется туман и дымка. По-прежнему будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью снизится до +7-12 градусов, днем сохранится теплая погода - до +20 градусов и более, местами в западных и центральных районах в понедельник воздух прогреется до +26 градусов.

Во вторник территорию Латвии пересечет новая зона осадков, на большей части территории страны время от времени ожидается дождь. Ветер немного усилится, будет дуть с запада и юго-запада, днем порывы достигнут 15 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до +12-15 градусов, а днем снова поднимется до +15-20 градусов.

Во второй половине недели во многих местах в стране пройдут дожди, ветер усилится и станет порывистым по всей Латвии, но сохранится относительно теплая погода: температура воздуха днем будет в пределах от +15 до +20 градусов.