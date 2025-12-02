Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все союзники должны продолжать ослаблять Россию, которая не заинтересована в мире: Браже (2)

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 15:07

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Все союзники должны продолжать ослаблять Россию, потому что она не заинтересована в мире, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время рабочего визита в Лондон в понедельник. Она встретилась с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, стороны обсудили поддержку самообороны Украины и сдерживание России, двустороннее сотрудничество и сотрудничество с НАТО, трансатлантические отношения и углубление отношений между Европейским союзом (ЕС) и Великобританией.

Браже и ее британская коллега согласились, что возможности самообороны Украины необходимо продолжать укреплять до максимума, обеспечивая ей поддержку всякого рода. По словам Браже, цель России - расколоть союзников и ослабить поддержку Украины, что является угрозой для всего евроатлантического пространства.

Стороны обсудили приоритеты в Совете Безопасности ООН, где Латвия начнет двухлетний срок полномочий 1 января 2026 года. Великобритания является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Латвии поблагодарила Великобританию за ее вклад в безопасность и оборону Латвии и Балтии, в частности, за присутствие британских войск в регионе - в многонациональной бригаде в Эстонии, в "Восточном дозоре" в Польше, за регулярное участие в Балтийской миссии патрулирования воздушного пространства, за руководство совместными силами реагирования и коалицией доброй воли.

Купер отметила готовность Великобритании продолжать работу над улучшением отношений с ЕС. Официальные лица также обсудили необходимость углубления двусторонних отношений между странами, особенно в сфере безопасности и экономики.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (2)

Животные 19:29

Животные 2 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Важно 18:48

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

История и культура 18:42

История и культура 2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

