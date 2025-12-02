Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, стороны обсудили поддержку самообороны Украины и сдерживание России, двустороннее сотрудничество и сотрудничество с НАТО, трансатлантические отношения и углубление отношений между Европейским союзом (ЕС) и Великобританией.

Браже и ее британская коллега согласились, что возможности самообороны Украины необходимо продолжать укреплять до максимума, обеспечивая ей поддержку всякого рода. По словам Браже, цель России - расколоть союзников и ослабить поддержку Украины, что является угрозой для всего евроатлантического пространства.

Стороны обсудили приоритеты в Совете Безопасности ООН, где Латвия начнет двухлетний срок полномочий 1 января 2026 года. Великобритания является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Латвии поблагодарила Великобританию за ее вклад в безопасность и оборону Латвии и Балтии, в частности, за присутствие британских войск в регионе - в многонациональной бригаде в Эстонии, в "Восточном дозоре" в Польше, за регулярное участие в Балтийской миссии патрулирования воздушного пространства, за руководство совместными силами реагирования и коалицией доброй воли.

Купер отметила готовность Великобритании продолжать работу над улучшением отношений с ЕС. Официальные лица также обсудили необходимость углубления двусторонних отношений между странами, особенно в сфере безопасности и экономики.