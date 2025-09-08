Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Все дорожает: и плата за вывоз мусора в Риге тоже (1)

© LETA 8 сентября, 2025 20:29

Новости Латвии 1 комментариев

Предприятия по вывозу отходов в Риге хотят повысить плату за свои услуги, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В самоуправление поступили заявки от компаний по вывозу отходов о небольшом повышении платы, и они в настоящее время рассматриваются, чтобы не допустить необоснованного роста платежей для жителей столицы.

Решение пока не принято, но планируется, что комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрит этот вопрос в сентябре.

Председатель комитета Элина Трейя отметила, что интересы рижан стоят на первом месте, поэтому в думе заявки предприятий тщательно анализируются - рассматривается и структура затрат, и влияние внешних факторов. Решение будет принято только тогда, когда будет уверенность в его обоснованности, отметила она.

В самоуправлении пояснили, что плата за вывоз отходов формируется из двух частей. Затраты ООО "Getliņi eko" на переработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65%, а затраты самих операторов - примерно 35%.

Тарифы на вывоз мусора пересматриваются с учетом инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа переработки "Getliņi eko".

Поданные предприятиями предложения предусматривают повышение тарифа в зависимости от обслуживаемой территории на 0,23-0,32 евро за кубометр, то есть рост составит 0,95%-1,18% без налога на добавленную стоимость.

В то же время с 1 января 2026 года налог за захоронение бытовых отходов планируется в размере 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро, а тариф переработки "Getliņi eko" соответственно составит 173,77 евро за тонну вместо нынешних 167,73 евро. Это приведет к дополнительному росту затрат примерно на 2,1%-2,4% без налога на добавленную стоимость, если не будут найдены компенсирующие решения.

Как отмечает Рижская дума, правильная сортировка не только снижает расходы, но и уменьшает количество отходов, подлежащих захоронению на полигонах, поэтому, чем меньше будет несортированных отходов, тем меньше рижанам придется платить за их вывоз.

В этом году доля сортированных отходов в Риге увеличилась, что не только способствует охране окружающей среды, но и позволяет рижанам сэкономить, так как значительная часть сортированных отходов вывозится бесплатно.

Если в 2019 году такие сортированные отходы, как бумага, пластмасса, металлы, стекло, биоразлагаемые отходы и текстиль, составляли 20% общего объема бытовых отходов, то в первой половине 2025 года их доля достигла уже 43%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать