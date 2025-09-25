Время переобуваться в воздухе: список голосовавших за выход из Стамбульской конвенции

За передачу законопроекта в комиссию проголосовали 55 депутатов, против были 33 парламентария. Депутаты партий "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступили против передачи законопроекта, а депутаты СЗК ее поддержали.

Напомним, за ратификацию Стамбульской конвенции в 2023 году проголосовал 51 депутат (из «Нового Единства», «Прогрессивных», Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), а также внефракционные Олег Буров и Игорь Раев), против были внефракционные Глория Гревцова и Андрейс Целяпитерс, остальные же представители оппозиции, включая депутатов «Объединенного списка», Национального объединения, «Стабильности!», «Латвии на первом месте» регистрироваться для голосования не стали. Почти точно так же прошло и первое голосование по тому же законопроекту — без участия оппозиции, хотя несколькими часами ранее 42 ее представителя выступили против придания вопросу срочного статуса — т.е. такого, при котором для принятия достаточно двух этапов рассмотрения вместо обычных трех.

Коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), голоса которого позволили передать на рассмотрение в Сейме законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, объясняет свое голосование тем, что необходимо по сути проанализировать влияние конвенции на латышские и семейные ценности. Об этом говорится в заявлении партии для СМИ.

СЗК подчеркивает, что поддержал передачу законопроекта на рассмотрение ответственной комиссии, чтобы та могла объективно оценить влияние конвенции на предотвращение насилия в семье и сохранение латышских ценностей.

СЗК напоминает, что два года назад поддержал присоединение Латвии к Стамбульской конвенции, присоединив к ней декларацию о том, что Латвия будет применять конвенцию в рамках ценностей, принципов и норм Конституции, особенно по части защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, а также защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей. Цель декларации состояла в том, чтобы введение принципов конвенции не угрожало семейным ценностям и понятию традиционной семьи в Латвии.

Однако, как указывает СЗК, за эти два года появились инициативы, которые, по мнению партии, противоречат латышским ценностям, например, включение в образовательные программы содержания, не соответствующего семейным ценностям, и различные финансируемые государством исследования, которые прямо противоречат латышским ценностям.

Партия считает, что передача законопроекта на рассмотрение комиссии по иностранным делам позволит не следовать политическим установкам, а объективно проанализировать, что было сделано за два года для уменьшения насилия в семье и защиты женщин, и какие инициативы продвигаются под прикрытием конвенции.

"Для нас неприемлема популяризация левоориентированной идеологии под прикрытием политического документа, и мы не можем это поддержать. Два года - достаточный срок, чтобы оценить, был ли этот документ принят в соответствии с Конституцией и приложенной к нему декларацией", - подчеркнул заместитель председателя правления СЗК Улдис Аугулис.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что голосование СЗК по вопросу о выходе из Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора и потребовала от партии разъяснений.

Коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" также считают голосование СЗК нарушением коалиционного договора и ждут разъяснений.