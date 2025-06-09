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Время ожидания на светофорах до 40 минут: список дорог Латвии, где можно надолго застрять

Редакция PRESS 9 июня, 2025 17:16

Новости Латвии 0 комментариев

На 78 участках государственных автодорог ведутся строительные работы, большинство из них — на региональных дорогах, на 32 участках. Во многих местах увеличилось количество временных светофоров, а вместе с этим — и время ожидания. Чтобы проехать ремонтируемые участки от Калтене до Упесгривы, у Цесвайне и у Свенте, потребуется до 40 минут. У Цесвайне, на региональной автодороге Плявиняс–Мадона–Гулбене (P37), из-за работ уже установлено восемь временных светофоров.

Все актуальные ограничения движения на сети государственных автодорог доступны на карте на сайте ГАО Latvijas Valsts ceļi. Крупнейшие ограничения движения на основных автодорогах:

  • На участке Видземского шоссе (A2) от Грундзале до Лизеспаста ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — около 22 минут;
  • На участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Калнищи до Любасте движение организовано по одной полосе, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 20 минут;
    На автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехова) (A12):
  • от Межаре до поворота на Мураны (а/д P84) — один светофорный участок, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 40 минут;
  • у Лудзы — три участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 35 минут;
  • На объездной дороге Даугавпилса (A14) от Свенте до автодороги A6 — три участка с регулировкой движения светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 35 минут.

Крупнейшие ограничения движения на региональных автодорогах:

  • На участке дороги Рагана–Лимбажи (P9) от Видрижей до перекрёстка с дорогой Дравниеки–Кайяс–Страупе–Лигатне (V127) — четыре реверсивных участка с регулировкой движения светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — полчаса;
  • На участке дороги Валмиера–Цесис–Драбеши (P20) от Личи до Лиепы — два светофорных участка, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 25 минут;
  • На участке дороги Смилтене–Гулбене (P27) от Видземского шоссе (A2) в направлении Смилтене — один светофорный участок, ограничение скорости 30–70 км/ч, ориентировочное время проезда — 25 минут;
  • На участке дороги Плявиняс (Гостини)–Мадона–Гулбене (P37) от Цесвайне до перекрёстка с дорогой Вецадулена–Кайпи (V447) — восемь светофорных участков, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда — 35 минут;
  • На участке дороги Свенте–граница с Литвой (Субате) (P70) от Свенте до перекрёстка с дорогой Илūkсте–Илзе–Виткущи (V702) — пять участков с временными светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда — 40 минут;
  • На участке дороги Илūkсте (Вирсайши)–Бебрене–Биржи (P72) от Слате до Засы — три участка с регулировкой светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, есть объездной путь. Время проезда — 25 минут;
  • На участке дороги Вентспилс (Лечи)–Гробиня (P111) от Улмале до Кониньциемса — четыре участка с временными светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, к поездке следует добавить примерно 40 минут;
  • На участке дороги Тукумс–Кестерциемс–Мерсрагс–Колка (P131) от Калтене до Упесгривы — три участка со светофорами, объездной путь у моста через ручей Вилкасте, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — 40 минут.

Для получения или передачи информации о происходящем на государственных автодорогах звоните на круглосуточную бесплатную информационную линию ГАО Latvijas Valsts ceļi по телефону 80005555.

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