Время ожидания на светофорах до 40 минут: список дорог Латвии, где можно надолго застрять

Все актуальные ограничения движения на сети государственных автодорог доступны на карте на сайте ГАО Latvijas Valsts ceļi. Крупнейшие ограничения движения на основных автодорогах:
- На участке Видземского шоссе (A2) от Грундзале до Лизеспаста ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — около 22 минут;
- На участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Калнищи до Любасте движение организовано по одной полосе, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 20 минут;
На автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехова) (A12):
- от Межаре до поворота на Мураны (а/д P84) — один светофорный участок, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 40 минут;
- у Лудзы — три участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 35 минут;
- На объездной дороге Даугавпилса (A14) от Свенте до автодороги A6 — три участка с регулировкой движения светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 35 минут.
Крупнейшие ограничения движения на региональных автодорогах:
- На участке дороги Рагана–Лимбажи (P9) от Видрижей до перекрёстка с дорогой Дравниеки–Кайяс–Страупе–Лигатне (V127) — четыре реверсивных участка с регулировкой движения светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — полчаса;
- На участке дороги Валмиера–Цесис–Драбеши (P20) от Личи до Лиепы — два светофорных участка, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 25 минут;
- На участке дороги Смилтене–Гулбене (P27) от Видземского шоссе (A2) в направлении Смилтене — один светофорный участок, ограничение скорости 30–70 км/ч, ориентировочное время проезда — 25 минут;
- На участке дороги Плявиняс (Гостини)–Мадона–Гулбене (P37) от Цесвайне до перекрёстка с дорогой Вецадулена–Кайпи (V447) — восемь светофорных участков, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда — 35 минут;
- На участке дороги Свенте–граница с Литвой (Субате) (P70) от Свенте до перекрёстка с дорогой Илūkсте–Илзе–Виткущи (V702) — пять участков с временными светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда — 40 минут;
- На участке дороги Илūkсте (Вирсайши)–Бебрене–Биржи (P72) от Слате до Засы — три участка с регулировкой светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, есть объездной путь. Время проезда — 25 минут;
- На участке дороги Вентспилс (Лечи)–Гробиня (P111) от Улмале до Кониньциемса — четыре участка с временными светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, к поездке следует добавить примерно 40 минут;
- На участке дороги Тукумс–Кестерциемс–Мерсрагс–Колка (P131) от Калтене до Упесгривы — три участка со светофорами, объездной путь у моста через ручей Вилкасте, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — 40 минут.
Для получения или передачи информации о происходящем на государственных автодорогах звоните на круглосуточную бесплатную информационную линию ГАО Latvijas Valsts ceļi по телефону 80005555.