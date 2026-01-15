Впервые: жестокое видео с камер видеонаблюдения в российском СИЗО (ВИДЕО 18+)

-Полковник VS подполковник. Впервые публикую записи с камеры видеонаблюдения СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Тот, кто первым начинает драку, наносит удары и пинает лежащего в бессознательном состоянии - зам.начальника по тылу СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области полковник вн.службы Горячев Александр Сергеевич (действующий до сих пор сотрудник!!!!).

Человек, которого Горячев жестоко избивает и запинывает - зам.начальника по кадрам и воспитательной работе СИЗО-1 подполковник вн.службы Малинов Николай Александрович (после этой несправедливости и неадекватной реакции руководства уволился из УИС).

Преступление совершено на территории режимного объекта (плац) СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области после употребления полковником Горячевым крепких спиртных напитков с начальником СИЗО-1 полковником Котогаровым А.С.

После жестокого избиения Малинову вызывали «скорую помощь» и он пробыл в больнице порядка двух недель, при этом руководству ФСИН России о данном ЧП не сообщали и местный ОСБ «замял» это дело.

FSINGENERAL@GMAIL.COM для тех, кто хочет изменить систему, чтобы соблюдались права и сотрудников, и подопечных, и закон был не пустым звуком для всех. Без исключения.