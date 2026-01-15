Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Впервые: жестокое видео с камер видеонаблюдения в российском СИЗО (ВИДЕО 18+)

Редакция PRESS 15 января, 2026 11:23

Мир

Известный российский правозащитник Владимир Осечкин опубликовал на своем канале в youtube записи с камеры видеонаблюдения СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области

-Полковник VS подполковник. Впервые публикую записи с камеры видеонаблюдения СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Тот, кто первым начинает драку, наносит удары и пинает лежащего в бессознательном состоянии - зам.начальника по тылу СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области полковник вн.службы Горячев Александр Сергеевич (действующий до сих пор сотрудник!!!!).

Человек, которого Горячев жестоко избивает и запинывает - зам.начальника по кадрам и воспитательной работе СИЗО-1 подполковник вн.службы Малинов Николай Александрович (после этой несправедливости и неадекватной реакции руководства уволился из УИС).

Преступление совершено на территории режимного объекта (плац) СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области после употребления полковником Горячевым крепких спиртных напитков с начальником СИЗО-1 полковником Котогаровым А.С.

После жестокого избиения Малинову вызывали «скорую помощь» и он пробыл в больнице порядка двух недель, при этом руководству ФСИН России о данном ЧП не сообщали и местный ОСБ «замял» это дело.

FSINGENERAL@GMAIL.COM для тех, кто хочет изменить систему, чтобы соблюдались права и сотрудников, и подопечных, и закон был не пустым звуком для всех. Без исключения.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

