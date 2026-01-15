Доплатите и вас вылечат: Минздрав придумал, как сократить очереди больных

Минздрав надеется решить их внедрением единой системы записи, которая начнет действовать уже в этом году, а также с помощью новой модели оплаты - у пациентов появится возможность получить услугу быстрее, покрыв 50% стоимости операции и импланта.

Проанализировав проблемы в этой сфере, Минздрав пришел к выводу, что в больницах в целом имеется соответствующая инфраструктура, однако отсутствует баланс с объемом работы.

Также ограничены доступность имплантов и их ассортимент, не определен точный объем оказания травматологической помощи в больницах, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Минздрава Санита Янка.

В число проблем входят также трудности с обеспечением своевременной реабилитации и последующего ухода, отсутствие клинических руководств в этой сфере и несоответствующая оплата лечения пациентов.

Янка сообщила, что в этом году планируется разработать карту предоставления травматологических услуг и клинические руководства.

На вопрос о том, в каких больницах будет сохранено оказание этих услуг, она ответила, что это станет известно после переговоров с медицинскими учреждениями, в том числе о специализации в области эндопротезирования.

Национальная служба здравоохранения планирует изменить модель оплаты эндопротезирования крупных суставов, поскольку нынешняя система не соответствует современным потребностям здравоохранения и тариф не покрывает фактические расходы лечебных учреждений.

Текущая модель также ограничивает возможности использования наиболее подходящих для пациентов имплантов, а их ассортимент является узким и технологически устаревшим, что приводит к более частым повторным операциям.

