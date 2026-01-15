Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Доплатите и вас вылечат: Минздрав придумал, как сократить очереди больных

© LETA 15 января, 2026 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

Травматология и ортопедия - одна из важнейших сфер здравоохранения. Крупнейшими проблемами в этой области медицины являются недостаточные навыки врачей в лечении острых пациентов, отсутствие единой системы, нехватка травматологов-ортопедов и длинные очереди на услуги эндопротезирования.

Минздрав надеется решить их внедрением единой системы записи, которая начнет действовать уже в этом году, а также с помощью новой модели оплаты - у пациентов появится возможность получить услугу быстрее, покрыв 50% стоимости операции и импланта.

Проанализировав проблемы в этой сфере, Минздрав пришел к выводу, что в больницах в целом имеется соответствующая инфраструктура, однако отсутствует баланс с объемом работы.

Также ограничены доступность имплантов и их ассортимент, не определен точный объем оказания травматологической помощи в больницах, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью представитель Минздрава Санита Янка.

В число проблем входят также трудности с обеспечением своевременной реабилитации и последующего ухода, отсутствие клинических руководств в этой сфере и несоответствующая оплата лечения пациентов.

Янка сообщила, что в этом году планируется разработать карту предоставления травматологических услуг и клинические руководства.

На вопрос о том, в каких больницах будет сохранено оказание этих услуг, она ответила, что это станет известно после переговоров с медицинскими учреждениями, в том числе о специализации в области эндопротезирования.

Национальная служба здравоохранения планирует изменить модель оплаты эндопротезирования крупных суставов, поскольку нынешняя система не соответствует современным потребностям здравоохранения и тариф не покрывает фактические расходы лечебных учреждений.

Текущая модель также ограничивает возможности использования наиболее подходящих для пациентов имплантов, а их ассортимент является узким и технологически устаревшим, что приводит к более частым повторным операциям.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
Важно

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать
Загрузка

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Читать