Латвии придется принимать мигрантов: сколько и откуда?

© LETA 15 января, 2026 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

У Латвии пока нет оснований для освобождения от участия в механизме солидарности, с помощью которого Европейский союз (ЕС) надеется снизить миграционное давление на страны юга Европы. С июня ЕС начнет применять пакт о миграции и убежище - обширный пакет правовых актов, разработанный с целью повышения эффективности системы предоставления убежища.

Одним из важнейших элементов пакта является создание ежегодного резерва солидарности для оказания помощи государствам юга Европы, которые испытывают наибольшее миграционное давление.

В ноябре Европейская комиссия представила доклад о ситуации с предоставлением убежища и миграцией в государствах ЕС и прогнозы на следующий год.

Государства ЕС в докладе разделены на три категории - страны, которые испытывают значительное миграционное давление, страны, подверженные риску давления, и страны со значительной миграционной ситуацией.

Латвия и Литва входят во вторую группу стран, Польша - в третью.

Оценка в основном базируется на данных "Eurostat" и агентств ЕС о количестве мигрантов в соотношении с численностью населения стран и ВВП.

В первую категорию входят четыре страны - Кипр, Греция, Италия и Испания. Механизм солидарности предусматривает три направления действий: перераспределение ищущих убежища в другие страны, финансовые взносы и альтернативные меры.

Взносы каждой страны рассчитаны на основе численности населения и ВВП.

Для Латвии взнос в этом году составит 1,36 млн евро и планируется, что она использует эти средства на предоставление альтернативных мер поддержки.

Однако Латвия считает, что уже является страной со значительной миграционной ситуацией и должна быть отнесена к третьей категории, включенные в которую страны могут претендовать на исключения.

Госсекретарь Министерства внутренних дел Каспарс Аболиньш допускает, что ответ Еврокомиссии на такой запрос может быть отрицательным. В то же время он отмечает, что пакт предусматривает возможность повторной оценки ситуации, если она значительно изменится.

(Ir)

