На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский", не уточнив детали.

Разведка США: Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину

В декабре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по оценкам разведки США, Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины , несмотря на публичные заявления о желании заключить мир.

По данным источников Reuters, выводы американской разведки во многом совпадают с оценками европейских спецслужб.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в начале декабря заявил, что президент РФ последовательно ищет отговорки, чтобы не начинать мирные переговоры с Украиной. "Поэтому я по-прежнему сомневаюсь, что он вообще серьезно настроен на переговоры о мире", - сказал глава МИД ФРГ.