Трамп: Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке

© Deutsche Welle 15 января, 2026 14:29

3 комментариев

Заключению мирного соглашения в Украине препятствует Киев, а не Москва, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters, опубликованному в среду, 14 января. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин готов завершить войну, тогда как Украина "менее готова заключить сделку", цитирует его Deutsche Welle.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский", не уточнив детали.

Разведка США: Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину

В декабре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по оценкам разведки США, Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины , несмотря на публичные заявления о желании заключить мир.

По данным источников Reuters, выводы американской разведки во многом совпадают с оценками европейских спецслужб.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в начале декабря заявил, что президент РФ последовательно ищет отговорки, чтобы не начинать мирные переговоры с Украиной. "Поэтому я по-прежнему сомневаюсь, что он вообще серьезно настроен на переговоры о мире", - сказал глава МИД ФРГ.

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

3 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

3 комментариев

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

3 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

3 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

3 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

3 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

3 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

