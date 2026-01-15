Минимальные размеры пенсий и автоматический перерасчет: теперь — по-новому.

Повышены минимальные размеры пенсий

Одной из новостей этого года в пенсионной сфере стало повышение минимальных размеров пенсий. База для расчета минимальной пенсии по возрасту в 2026 году составляет 213 евро вместо прежних 189 евро, а для людей с инвалидностью — 255 евро вместо 226 евро.

Размер минимальной пенсии по возрасту определяется путем применения к базе коэффициента 1,2. За каждый год страхового стажа свыше 20 лет сумма увеличивается на 2% от расчетной базы.

Как пояснила старший эксперт Государственного агентства социального страхования Санита Летапура, прибавка за каждый год стажа свыше 20 лет учитывается только в тех случаях, когда рассчитанная пенсия оказывается ниже установленного минимума. В таком случае недостающую сумму доплачивают из государственного основного бюджета, чтобы размер пенсии не был меньше минимального.

Руководитель отдела методического руководства по пенсиям VSAA Эгита Осе отметила, что минимальный размер пенсии — это обязательство государства обеспечить людям, проживающим в Латвии и не платившим налоги, как минимум прожиточный минимум. По ее словам, можно спорить о том, насколько этот уровень достаточен, но он пересматривается и увеличивается каждый год.

Доплаты за стаж до 1995 года

Также с 1 января текущего года к пенсиям по возрасту и инвалидности, назначенным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, будет назначена и начнется выплата доплаты за страховой стаж до 31 декабря 1995 года, который был учтен при расчете пенсии.

«История этих доплат за так называемый старый стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, такова: до 31 декабря 2011 года их назначали к пенсиям по возрасту и инвалидности, а затем выплачивать перестали», — говорит Летапура.

С 1 января 2024 года выплата этих доплат была возобновлена, но вводится поэтапно.

Сейчас доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года уже получают те, кто вышел на пенсию до 2018 года. В этом году их начнут получать и пенсионеры, которым пенсии были назначены с 2018 по 2020 год,

отметила Летапура.

Если в распоряжении агентства есть документы, подтверждающие страховой стаж до 31 декабря 1995 года, доплата будет автоматически выплачена уже вместе с первой пенсией в этом году.

«Размер доплаты составляет 1,72 евро за каждый год стажа, и эти суммы ежегодно пересматриваются 1 октября одновременно с индексацией пенсий», — указала старший эксперт VSAA.

Если документов о трудовой деятельности за этот период у VSAA нет, доплата выплачиваться не будет. При этом у каждого есть возможность обратиться в агентство и подтвердить стаж соответствующими документами.

Как подтвердить стаж

Осе отметила, что доплаты за трудовой стаж смогут получать даже те, кто выйдет на пенсию только в 2040 году, если они успели начать работать до 1995 года. Даже если речь идет всего об одном-двух годах, важно позаботиться о том, чтобы этот стаж был подтвержден и засчитан.

Если трудовая книжка утеряна и других документов нет, можно обратиться в Государственный архив, советует Осе.

Сложнее всего, как правило, подтвердить работу в частных компаниях, поскольку они нередко не передавали документы в архив. Однако и в таких случаях стоит попытаться уточнить информацию, так как стаж до 1995 года важен не только для получения доплаты, но и учитывается при расчете самой пенсии.

«Нужно понимать, что период до 1995 года может и действительно учитывается дважды — при расчете пенсии по возрасту и при назначении доплаты к ней. То есть он важен вдвойне. Поэтому мы постоянно призываем подавать эти документы в агентство — своевременно их найти и своевременно зарегистрировать эти периоды, чтобы не получилось так, что человек приходит оформлять пенсию, а документов о стаже нет и процесс затягивается», — объясняет Осе.

При этом возможно, что вся необходимая информация уже есть в распоряжении агентства, поскольку в начале 2000-х годов VSAA активно призывало работодателей сдавать трудовые книжки и регистрировало стаж в своих базах данных, в том числе за периоды до 1995 года.

Поэтому, если нет уверенности в том, какие данные уже есть у VSAA, а какие документы еще нужно искать, сначала рекомендуется проверить свой трудовой стаж на портале Latvija.gov.lv или записаться на консультацию в одном из центров обслуживания клиентов VSAA. И только после этого, при необходимости, обращаться в Государственный архив — эта услуга уже платная.

Пенсии будут пересчитывать автоматически

С 1 апреля 2026 года пенсии по возрасту, инвалидности и за выслугу лет VSAA будет пересчитывать автоматически.

«Раньше такой практики не было. До сих пор работающим пенсионерам, чтобы пересчитать и увеличить пенсию, нужно было обращаться в агентство с заявлением.

Теперь в законе закреплено, что перерасчет для всех пенсионеров будет происходить автоматически — без заявления, 1 апреля»,

— рассказывает Осе.

Кроме того, VSAA автоматически выявит и пересчитает пенсии тем, кто уже находясь на пенсии какое-то время продолжал работать и платить налоги, но по каким-то причинам сам не обращался в агентство, чтобы увеличить пенсию. Это также будет происходить с 1 апреля , и уже в апреле эти люди получат пересчитанные пенсии.