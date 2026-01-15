Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Со времён службы в армии такого не видел»: дом Сергея сгорел из-за соседей

Редакция PRESS 15 января, 2026 17:14

Жильцы дома в местечке Гарденес во вторник пережили несчастье . В одной из квартир загорелся потолок. Хозяин дома, приводя квартиру в порядок, совершенно уверен, что в пожаре в его квартире виноваты соседи, которые живут на другом конце Европы, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Дом Сергея затопило и он сгорел, и весь день он провел со своими товарищами, расчищая завалы и постоянно поддерживая связь с близкими. Часть интервью с Сергеем сопровождалась звонком его телефона.

Мужчина рассказывает, что проснулся от глубокого сна с ощущением, что что-то не так. Открыв дверь спальни, он увидел, что кухня охвачена пламенем. В тот момент опыт, полученный во время службы в армии, помог ему действовать и сохранять спокойствие – он немедленно отсоединил газовый баллон, вынес его на улицу и побежал предупреждать соседей. «Я старался всех разбудить. Главное, чтобы люди не пострадали – это была моя первая мысль», – говорит он.

Во время пожара семеро жильцов дома были вынуждены покинуть свои жилища.

«Мы все спали — внутри уже было много дыма. Мы быстро оделись, а потом, в таком густом тумане, что ничего не видели, спустились вниз», — рассказывает Арвилс, житель этого дома.

Только предупредив всех соседей, Сергей вызвал спасателей. Затем мужчина вернулся в квартиру, чтобы попытаться потушить пламя. Это уже не удавалось: «Я пытался потушить его сам водой, но все горело открытым пламенем. На меня падали бревна. Ничего подобного я не видел со времен службы в армии».

Сергею и другим жильцам дома пришлось ждать на холоде до 3 часов утра, пока спасатели закончат свою работу. Своевременное пробуждение жильца спасло соседей от беды, но, возможно, если бы в здании был установлен датчик дыма, ущерб имуществу был бы не таким большим.

«Пожары в жилом секторе чаще всего происходят ночью, поэтому необходимо установить детектор», — говорит Рональдс Кучик, исполняющий обязанности командира отделения VUGS в Добеле.

Как опытный строитель, Сергей предполагает причину возгорания следующую: вина лежит на строительных работах, проведенных соседями на верхнем этаже прошлым летом: «Они установили деревянные конструкции в дымоходе, которые стали медленно тлеть после того, как зажгли печь.

Жители верхнего этажа в настоящее время находятся в Великобритании, и Сергей не связывался с этими соседями. Мужчина заявляет, что такая строительная практика ему непонятна: «За 30 лет работы в строительстве я никогда не видел, чтобы кто-то устанавливал деревянные конструкции в дымоходе».

Квартира Сергея не застрахована — ремонтные работы ему придётся делать за свой счёт. Но разве так должно быть? Если его дом теперь разрушен из-за строительных работ, проводимых соседом, кто должен нести за это ответственность?

Дом находится в ведении домовладельца Добеле. Муниципальное учреждение узнало о таких ремонтных работах только после пожара.

«Насколько я слышал и понимаю, арендатор верхнего этажа провел ремонт. Замена межэтажных балок, являющихся общим имуществом дома, должна была быть согласована с нами. Этого не произошло. Совершенно недопустимо, что балки строятся таким образом», — говорит представитель арендодателя из Добеле.

Представитель арендодателя признает, что ремонт, скорее всего, был произведен самими жильцами квартиры. В связи с пожаром и его обстоятельствами муниципалитет должен связаться с жильцами квартиры на втором этаже, а также дождаться заключения служб о причинах возгорания, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

