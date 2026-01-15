Будьте готовы: сегодня дорожает проезд в региональном общественном транспорте

Тарифы на железнодорожные перевозки вырастут в среднем на 6,6%, автобусные - примерно на 7,5%.

Для поездов и автобусов стоимость проезда на маршрутах, разделенных на зоны, увеличится на 30 центов, за исключением поездок в зоне A. Для поездов вне электрифицированных зон и автобусов на маршрутах, не разделенных на зоны, стоимость проезда будет увеличена на 20 центов.

Например, на маршруте Рига-Иманта стоимость билета на поезд сохранится в размере 1,5 евро, а на маршруте Рига-Сигулда билет подорожает с 2,5 до 2,8 евро. В то же время стоимость билета на автобус или поезд по маршруту Рига-Дубулты увеличится с 2 до 2,3 евро.

Билеты на общественный транспорт, приобретенные до 14 января 2026 года, будут действительны до окончания срока действия билета.

Совет общественного транспорта обосновал повышение тарифов необходимостью сохранить качество услуг, гарантировать финансовую устойчивость и синхронизировать цены с Балтийским регионом.

Совет подчеркивает, что в Латвии один из самых низких тарифов на проезд в региональном общественном транспорте в Европе, и изменения были необходимы для поддержания доступных и качественных услуг общественного транспорта на всей территории страны.

В Автотранспортной дирекции отметили, что на региональных маршрутах для всех социально защищенных групп пассажиров сохранятся прежние льготы.