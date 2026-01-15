Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения (1)

Редакция PRESS 15 января, 2026 17:43

1 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

«Пока в желтых СМИ еще нет новостей о том, что у Абу Мери третья Линда, мы можем похвалить «Новое Единство» за то, что в эти трудные времена экономии на всём они все же нашли хорошо оплачиваемую (и определенно необходимую) должность советника министра для лидера своей фракции в Рижской думе», - написал Гирт Калниньш.

"Линдо-фетишист, может быть, в арабском языке Линда что-то значит?" - спрашивает один пользователь. 

"У него какая-то кармическая тяга к Линдам", - отвечает другой.

"Это уже ккакой то Unter den Linden..." - смеется третий. 

Информационное агентство Leta сообщает, что депутат Рижской думы и председатель фракции «Новое единство» Линда Озола назначена советником министра здравоохранения Хосама Абу Мери по вопросам межотраслевой координации. Озола приступила к работе в должности советника министра 5 января. В настоящее время Озола также работает в Комитете по социальным вопросам Рижской думы. Зарплата советницы министра - 2052 евро до уплаты налогов. Да плюс депутатская... Как0то протянуть можно. 

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
Важно

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык (1)

18:13

1 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО (1)

18:07

1 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе (1)

18:02

1 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома (1)

17:53

1 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии (1)

17:48

1 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году (1)

17:39

1 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

