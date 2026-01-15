«Пока в желтых СМИ еще нет новостей о том, что у Абу Мери третья Линда, мы можем похвалить «Новое Единство» за то, что в эти трудные времена экономии на всём они все же нашли хорошо оплачиваемую (и определенно необходимую) должность советника министра для лидера своей фракции в Рижской думе», - написал Гирт Калниньш.

"Линдо-фетишист, может быть, в арабском языке Линда что-то значит?" - спрашивает один пользователь.

"У него какая-то кармическая тяга к Линдам", - отвечает другой.

"Это уже ккакой то Unter den Linden..." - смеется третий.

Информационное агентство Leta сообщает, что депутат Рижской думы и председатель фракции «Новое единство» Линда Озола назначена советником министра здравоохранения Хосама Абу Мери по вопросам межотраслевой координации. Озола приступила к работе в должности советника министра 5 января. В настоящее время Озола также работает в Комитете по социальным вопросам Рижской думы. Зарплата советницы министра - 2052 евро до уплаты налогов. Да плюс депутатская... Как0то протянуть можно.