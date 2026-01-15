Силиню в отставку? Сегодня в Сейме интересное голосование

Нацобъединение требует отставки премьера в связи с тем, что государственное финансирование общественному СМИ выделяется на русскоязычный контент.

Партия ссылается на концепцию национальной безопасности 2023 года, которая рекомендует, чтобы "с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, был исключительно на латышском языке и на языках европейского культурного пространства, что способствует принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Если государство прекратит финансирование контента на русском языке, будет завершен процесс создания единого информационного пространства, в то время как контент на русском языке на частные средства продолжит существовать в коммерческих СМИ".

"Мы считаем, что контент на языках меньшинств, упомянутый в законе об общественных электронных СМИ и управлении ими, не должен производиться только на русском языке, и указанные правовые нормы не противоречат положениям концепции национальной безопасности", - заявили в Нацобъединении.

В прошлом году оппозиционные партии четыре раза требовали отставки Силини, однако премьер выдержала все голосования о выражении недоверия.

Коалиционные партии заявили, что не видят оснований для требования отставки премьер-министра и не поддержат его.

