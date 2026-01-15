Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиню в отставку? Сегодня в Сейме интересное голосование

Редакция PRESS 15 января, 2026 13:11

LETA

Сейм сегодня рассмотрит поданный оппозиционным Национальным объединением проект решения о выражении недоверия премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), свидетельствует повестка дня заседания парламента.

Нацобъединение требует отставки премьера в связи с тем, что государственное финансирование общественному СМИ выделяется на русскоязычный контент.

Партия ссылается на концепцию национальной безопасности 2023 года, которая рекомендует, чтобы "с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, был исключительно на латышском языке и на языках европейского культурного пространства, что способствует принадлежности всех жителей Латвии к единому информационному пространству, основанному на латышском языке и других языках Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Если государство прекратит финансирование контента на русском языке, будет завершен процесс создания единого информационного пространства, в то время как контент на русском языке на частные средства продолжит существовать в коммерческих СМИ".

"Мы считаем, что контент на языках меньшинств, упомянутый в законе об общественных электронных СМИ и управлении ими, не должен производиться только на русском языке, и указанные правовые нормы не противоречат положениям концепции национальной безопасности", - заявили в Нацобъединении.

В прошлом году оппозиционные партии четыре раза требовали отставки Силини, однако премьер выдержала все голосования о выражении недоверия.

Коалиционные партии заявили, что не видят оснований для требования отставки премьер-министра и не поддержат его.
 

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте
Всё по правилам: пенсионерку высадили ночью одну в незнакомом месте

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

