Президент Банка Латвии готовится к повышению — в Европейском центробанке!

Члены комитета по экономическим и монетарным вопросам провели неформальный обмен мнениями с шестью кандидатами на этот пост.

Координаторы комитета, представляющие большинство его состава, поддержали Казакса и бывшего главу Банка Португалии Мариу Сентену как предпочтительных кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, в декабре правительство утвердило выдвижение кандидатуры Казакса на должность зампредседателя правления ЕЦБ, поручив Минфину и Министерству иностранных дел координированно лоббировать Казакса на этот пост.

В правление ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена правления. Срок полномочий членов правления составляет восемь лет. До конца 2027 года, с учетом сроков полномочий нынешних членов правления, потребуется переизбрать четырех членов, в том числе председателя правления и его заместителя.

Срок полномочий действующего вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса истекает 31 мая 2026 года.

Как отмечает Минфин, Казакс является признанным в международных кругах экономистом с обширным опытом в области монетарной политики, финансовой стабильности и банковского сектора, и его выдвижение существенно укрепило бы представительство Латвии в институтах ЕС.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что назначение Казакса на руководящую должность в ЕЦБ повысит возможности Латвии вносить вклад в развитие и финансовую стабильность всей еврозоны. "Казакс стал бы первым представителем не только Латвии, но и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, что было бы значимым шагом в укреплении представительства и компетенции нашего государства в институтах ЕС", - подчеркнул министр.