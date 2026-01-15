Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Президент Банка Латвии готовится к повышению — в Европейском центробанке!

© LETA 15 января, 2026 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс рассматривается как один из двух кандидатов на должность вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствует заявление председателя комитета по экономическим и монетарным вопросам Европарламента Авроры Лалюк после состоявшегося в среду неформального обмена мнениями с кандидатами на должность вице-президента ЕЦБ.

Члены комитета по экономическим и монетарным вопросам провели неформальный обмен мнениями с шестью кандидатами на этот пост.

Координаторы комитета, представляющие большинство его состава, поддержали Казакса и бывшего главу Банка Португалии Мариу Сентену как предпочтительных кандидатов на эту должность.

Как сообщалось, в декабре правительство утвердило выдвижение кандидатуры Казакса на должность зампредседателя правления ЕЦБ, поручив Минфину и Министерству иностранных дел координированно лоббировать Казакса на этот пост.

В правление ЕЦБ входят председатель, заместитель председателя и четыре члена правления. Срок полномочий членов правления составляет восемь лет. До конца 2027 года, с учетом сроков полномочий нынешних членов правления, потребуется переизбрать четырех членов, в том числе председателя правления и его заместителя.

Срок полномочий действующего вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса истекает 31 мая 2026 года.

Как отмечает Минфин, Казакс является признанным в международных кругах экономистом с обширным опытом в области монетарной политики, финансовой стабильности и банковского сектора, и его выдвижение существенно укрепило бы представительство Латвии в институтах ЕС.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что назначение Казакса на руководящую должность в ЕЦБ повысит возможности Латвии вносить вклад в развитие и финансовую стабильность всей еврозоны. "Казакс стал бы первым представителем не только Латвии, но и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, что было бы значимым шагом в укреплении представительства и компетенции нашего государства в институтах ЕС", - подчеркнул министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
Важно

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Читать
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать