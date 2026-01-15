Шутка главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас о том, что положение дел в мире настолько плачевное, что, возможно, пора начать пить алкоголь, вызвала большую реакцию в социальных сетях.

Байба Браже ответила кратко и с гордостью: «В этом случае я бы порекомендовала джин «ŌBDO RĪGA».

EU foreign policy chief Kaja Kallas privately told lawmakers the state of the world meant it might be a “good moment” to start drinking.https://t.co/CFgENL6U6S — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 14, 2026

In that case, I would recommend ŌBDO RĪGA gin. https://t.co/z3b3wpydVS pic.twitter.com/o0Bi2JpbTn — Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 14, 2026

...Как сообщило издание EU Politico, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас в частном порядке заявила парламентариям, что сложившаяся ситуация в мире может означать, что сейчас «подходящее время» начать употреблять алкоголь.

По словам двух присутствовавших в зале людей, Каллас заявила лидерам политических групп Европейского парламента, что, хотя она и не является заядлой любительницей выпить, сейчас, учитывая события в мире, возможно, самое время начать пить.

Она выступила примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встретились с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио по поводу угрозы Дональда Трампа захватить арктический остров.

Главный дипломат ЕС, координирующая внешнюю политику блока от имени 27 правительств и Европейской комиссии, пошутила на заседании Конференции председателей — групп лидеров парламента.

Ее комментарии прозвучали после того, как высокопоставленные депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же депутаты добавили, что, по словам присутствующих, глобальные события не позволили ей быть столь же радостной.

...От себя добавим, что Рижский бальзам, возможно, лучше всего подошел бы для согрева и укрепления сил в нынешние холода.