В столице начались первые испытания продлённого участка трамвайного маршрута №7 — ночью по только что построенным рельсам прошёл учебный трамвай. Эти тестовые поездки стали важным этапом подготовки к запуску регулярного движения. Новый отрезок линии продлевает маршрут в микрорайоне Кенгарагс более чем на два километра — от нынешней конечной у торгового центра Dole до перекрёстка улиц Латгалес и Вишкю.

Во время испытаний специалисты проверяют контактную сеть, состояние путей и работу всей инфраструктуры. В ближайшее время тестирование продолжится с участием разных моделей трамваев из городского парка.

Планируется, что уже в мае линию планируют открыть для пассажиров. После завершения проекта на новой конечной появится крупный транспортный узел, где будут пересекаться маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов. Там также разместят диспетчерский пункт и обновят прилегающую инфраструктуру.

Продление седьмого маршрута имеет и символическое значение: новые трамвайные пути в Риге не строились более сорока лет.