Впервые за 30 лет: Трамп заявил, что США возобновят ядерные испытания

31 октября, 2025 12:08

Мир 0 комментариев

Президент США заявил, что изменения необходимы, потому что другие страны проводят испытания своего оружия. Россия недавно объявила о многочисленных испытаниях. Президент США Дональд Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия впервые за три десятилетия, заявив, что это будет сделано "на равных" с Россией и Китаем.

Сейчас "подходящее" время", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, направляясь в Вашингтон вскоре после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Трамп впервые сделал это заявление в социальных сетях перед встречей с Си, подчеркнув, что это связано с другими".

"Из-за программ испытаний других стран я поручил Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях", - говорится в его сообщении на сайте Truth Social. "Этот процесс начнется немедленно". 

Гонка ядерных вооружений возобновилась?

Заявление Трампа прозвучало после того, как на этой неделе президент России Владимир Путин сообщил об испытания нового подводного беспилотника с атомным двигателем и ядерным зарядом, а также новой крылатой ракеты с ядерным зарядом.

Хотя Трамп не упомянул в своем посте о российских испытаниях, американский лидер упомянул о ядерных запасах, контролируемых Си и Путиным, сказав: "Россия занимает второе место, а Китай - далекое третье, но в течение 5 лет будет на одном уровне".

В 2023 году Путин подписал закон, отменяющий ратификацию Россией глобального запрета на ядерные испытания, который, по мнению Москвы, был необходим для того, чтобы поставить Россию в один ряд с США.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый в 1996 году и запрещающий любые ядерные взрывы в любой точке мира, был подписан президентом Биллом Клинтоном, но так и не был ратифицирован Сенатом.

В 2023 году Россия заявила, что возобновит испытания своего ядерного оружия только в том случае, если Вашингтон сделает это первым.

Обновлено: 16:05 31.10.2025
«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосвании

14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

