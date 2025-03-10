Впервые в странах Балтии: в больнице Страдиня провели три уникальных операции на сердце

В операциях принимали участие кардиологи из больницы имени Страдиня, а также специалист из Польши. Катетерная абляция помогает предотвратить остановку сердца и потерю сознания у пациентов с симптоматическим замедлением сердечного ритма и длительными паузами в сердечной деятельности.

До сих пор пациентам, которым базовое лечение не давало эффекта, предлагали имплантацию кардиостимулятора, что не всегда является наиболее желательным методом, особенно для лечения молодых людей. Поэтому альтернативой этому виду лечения стала катетерная абляция, которая помогает устранить симптомы, связывая их с сердечными парасимпатическими ганглиями.

В больнице утверждают, что эффективность катетерной абляции составляет около 90%, а ее результаты сохраняются долгосрочно. Этот тип лечения помогает пациентам улучшить качество жизни и самочувствие, избегая опасных обмороков и других связанных с ними жалоб, вызванных замедленным сердечным ритмом.