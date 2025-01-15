Впервые в истории все страны Скандинавии и Балтии составили единый военный альянс: Столтенберг

Планируется, что Столтенберг проведет анализ и даст рекомендации о том, как улучшить региональное сотрудничество, чтобы еще больше укрепить потенциал сдерживания и обороноспособность региона NB8. В докладе основное внимание будет уделено военной обороне, а также мерам по противодействию саботажу и другим гибридным угрозам со стороны России.

Впервые в истории все страны Скандинавии и страны Балтии являются участниками одного военного альянса, и это открывает новые возможности, считает Столтенберг.

Доклад планируется представить перед саммитом НАТО в Гааге в июне этого года.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркивает, что после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО более тесное региональное сотрудничество между странами Балтии и Скандинавии стало повседневной необходимостью.

Латвия является одной из ведущих стран в плане расходов на оборону, подчеркнула премьер-министр, пообещав продолжить укрепление устойчивости к конвенциональным и гибридным угрозам всех видов, а также увеличение потенциала оборонной промышленности.

Дания в этом году отвечает за координацию формата NB8. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признает, что регион Скандинавии и Балтии переживает все более серьезную угрозу безопасности. Премьер Дании уверена, что Столтенберг может дать полезные и независимые советы для дискуссий на заседаниях NB8, которые проводятся с целью укрепления регионального сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

