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Впервые: количество новорожденных в Латвии достигло критической отметки

© LETA 17 декабря, 2024 07:44

Новости Латвии 0 комментариев

В октябре этого года в Латвии число зарегистрированных за месяц новорожденных впервые меньше тысячи, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральным статистическим управлением.

В октябре 2024 года в Латвии зарегистрировано 994 новорожденных, что на 15,8%, или 186 человек, меньше, чем за тот же месяц 2023 года, в том числе в октябре этого года зарегистрировано 489 мальчиков и 505 девочек.

По данным статистического управления, среди десяти месяцев с наименьшей на сегодня численностью новорожденных - семь месяцев 2024 года.

В том числе, как уже отмечалось, меньше всего новорожденных зарегистрировано в октябре текущего года - 994, за октябрем следует февраль 2024 года, когда было зарегистрировано 1029 новорожденных, затем июнь 2024 года с 1035 новорожденными, январь 2024 года - 1050, апрель 2024 года - 1061, февраль 2023 года - 1063, март 2024 года - 1075, ноябрь 2022 года - 1077, ноябрь 2023 года, когда было зарегистрировано 1079 новорожденных, и май 2024 года с 1094 новорожденными.

В то же время, по данным статистического управления, больше всего новорожденных за месяц зарегистрировано в Латвии в июне 1922 года - 4204, следует февраль 1987 года с 4091 новорожденным, март 1923 года - 4068 новорожденных, январь 1924 года - 4065, март 1927 года - 3968 новорожденных.

В Латвии за десять месяцев этого года зарегистрировано в общей сложности 10 710 новорожденных, что на 13%, или 1605 новорожденных, меньше, чем за тот же период 2023 года. В том числе за десять месяцев 2024 года среди зарегистрированных новорожденных был 5481 мальчик, что на 12,8%, или на 806 мальчиков, меньше, чем за аналогичный период 2023 года, а девочек было 5229, что меньше на 13,3%, или на 799 девочек.

По данным, за десять месяцев этого года в Латвии зарегистрирован 21 871 умерший, что на 4,5%, или 1040 человек, меньше, чем за десять месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 22 911 умерших.

Таким образом, в этом году за десять месяцев число зарегистрированных умерших на 11 161 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших на 10 596 превысило число родившихся.

За десять месяцев 2024 года в Латвии зарегистрирован 9151 брак, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года меньше на 4,1%, или 396 браков.

1 ноября этого года предварительная численность населения в Латвии составляла 1,855 млн человек.

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