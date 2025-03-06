Возврат налогов: за первую неделю СГД вернула жителям Латвии более 34 миллионов евро

К 6 марта было подано почти 600 000 деклараций, и их число продолжает расти. СГД обрабатывает поданные декларации постепенно, в порядке их подачи, но время обработки каждой декларации может значительно отличаться.

СГД объясняет, что это зависит в основном от объема и сложности информации, представленной в декларации, а также от того, осуществляется ли проверка декларации в автоматическом или ручном режиме. Таким образом, срок возврата налога не зависит напрямую от того, когда была подана декларация. Поэтому люди, подавшие свои декларации в один и тот же день, могут получить возврат в разное время.

СГД обязана возвратить переплаченные налоги в течение трех месяцев после подачи декларации, но, по данным прошлого года, в среднем возврат происходит в течение 30 дней.