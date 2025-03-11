Не более 600 евро

Какие доходы надо указывать

Добровольно декларируя доходы, налогоплательщик должен указать все имеющиеся доходы: полученные по основному и неосновному месту работы в виде заработной платы, премий и других денежных и натуральных выплат; доходы от работ по совместительству, по договорам, доход самозанятого лица, авторские гонорары, пенсию, проценты по банковским вкладам, дивиденды, доходы от сдачи квартиры, денежные переводы в определенных случаях и любые другие полученные вами финансовые поступления.

Можно приложить чеки и квитанции на оправданные расходы, за которые можно частично вернуть переплаченный подоходный налог на жителя.

V Какую сумму можно указывать, за какую сумму возвращается переплаченный налог?

В настоящий момент общая сумма оправданных расходов в таксационный год не должна превышать 600 евро (чеки на сумму максимум 600 евро), но не более 50% от облагаемых налогом годовых доходов.

После подачи декларации и расчета оправданных расходов налогоплательщик может вернуть максимально 120 евро от 600, или 20% от суммы, - так как подоходный налог на жителя в 2023 году составил 20%.

Если налогоплательщик потратил более 600 евро (например, купил медицинский полис за 550 евро и оплатил занятия сыну в спортивной секции на общую сумму 480 евро), то за 2024 год в декларацию вносятся 600 евро, а оставшаяся сумма переносится автоматически в системе EDS VID на следующие три года.

Также в декларацию за 2024 год можно включить оставшиеся оправданные расходы за 2023, 2022, 2021 годы.

(!) С учетом того, что с 2025 года прогнозируется повышение размера подоходного налога до 25,5%, размер возврата переплаченного налога от 600 евро может быть больше - 153 евро. Но это в перспективе – при подаче декларации за 2025 год.

Жители, которые в следующем году продолжат делать взносы в 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, смогут в 2026 году получить от VID за переплаченные налоги уже 25,5%.

(!) Не могут вернуть часть переплаченного налога те жители, которые в таксационном году не платили подоходный налог...

V Как подавать декларацию?

Годовая декларация о доходах должна быть представлена в электронном виде – в Системе электронного декларирования (VID EDS). Подключиться к EDS может любое лицо, использовав имя пользователя и пароль своего интернет-банка, а также eID, eParaksts или eParaksts mobile. Подать годовую декларацию можно на портале: eds.vid.gov.lv

Также в случае необходимости каждый может воспользоваться возможностью подачи бумажной декларации в VID или в центре обслуживания государственных и местных органов самоуправления...

V Когда можно получить переплаченный налог?

VID делает возвращение переплаченного налога в течение трех месяцев со дня приема декларации. Время обработки декларации зависит от объема поданных деклараций в соответствующий период...

Оправданные расходы

Это затраты на лечение, образование и не только

Это деньги, потраченные налогоплательщиком на лечение (в том числе стоматология и протезирование зубов, плановые операции, эндопротезирование, реабилитация, оплата страхового полиса); на образование (в том числе образование в вузах Латвии и стран ЕС и ЕЭЗ, повышение квалификации, детские занятия по интересам).

А также взносы в частные пенсионные фонды; платежи страховых премий в соответствии с договором страхования жизни (с накоплением средств); пожертвования.

Плюс – если налогоплательщик не использовал льготный необлагаемый минимум – уплаченные налоги с минимума...

За семью – можно

Но отдельной декларацией

Читатели часто спрашивают: как быть, если мама – пенсионерка, но у нее накопились расходы на оплату медицинских услуг? У многих дети учатся в колледже, вузе, и за образование надо платить. Не говоря уже о кружках и секциях по интересам.

Можно ли подать чеки на возврат налога за своих не платящих подоходный налог родственников?

Да, можно подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи, но только на медицинские услуги и образование, а также на установленную законом сумму, в данное время - не более 600 евро.

За кого из членов семьи и родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:

- супруг (-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование, вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетний брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, - если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра с 1-й и 2-й группами инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица.

Одной из ошибок, которую делают налогоплательщики при подаче декларации за родственников, специалисты Службы госдоходов называют тот факт, что люди, заполняя декларацию за своих родственников, вносят их чеки в свою декларацию.

(!) На каждого родственника надо заполнять отдельную декларацию...

Время есть

Можно даже за 2021 год

Служба госдоходов советует не торопиться тем, кто декларирует доходы добровольно и не имеет задолженностей по налогу. Подать декларацию за 2024 год можно до конца этого года и даже вплоть до 16 июня 2028-го!

В течение 2025 года можно не только декларировать свои доходы за 2024-й, но также подать или уточнить декларации за 2023 и 2022 годы.

А декларацию за 2021 год можно подать до 23 июня...

Денег не будет?

Речь идёт об отмене оправданных расходов

Вместе с тем рост цен на медицинские услуги и образование показывает, что сумма оправданных расходов за год в размере 600 евро уже становится недостаточной, а если крупные расходы налицо каждый год, то и растяжка суммы на три года выглядит формально.

Налогоплательщики все больше говорят о необходимости увеличения суммы, которую можно подавать на возврат налога. Несколько лет назад лечение зубов и их протезирование, а также плановые операции были выведены за рамки фиксированной суммы и не ограничивались определенной суммой...

А что говорят в Службе госдоходов? Год назад прозвучала информация о том, что возврат налога будет доступен жителям Латвии и в будущем, а VID в свою очередь ищет способы сделать его удобнее и проще.

Но в феврале 2025-го - уже другие настроения. Недавно назначенная генеральным директором VID Байба ШМИТЕ-РОКЕ признала, что следует рассмотреть вопрос об отмене системы оправданных расходов и этот вопрос уже обсуждался с министром финансов.

Она пояснила, что это вопрос налоговой политики, поэтому решение должны принимать на самом верху. В свою очередь глава налоговой службы считает, что такая система обходится дорого и вызывает у людей ненужный стресс.

По ее мнению, людям можно помочь и другими способами - например, увеличив не облагаемый налогом минимум, назначая пособия, социальную поддержку и вводя другие меры.

Странно, ведь возврат налога никогда не рассматривался как социальная помощь. Это - возможность любого налогоплательщика, независимо от размера доходов, получить от государства часть переплаченного налога. То есть житель как будто своими налогами дает государству деньги в долг, а потом часть их возвращает. Эдакие финансово-партнерские отношения между государством и жителями...

(!) Больше информации – на домашней страничке Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА