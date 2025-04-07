Возможны перебои: в Риге начинается промывка водопровода

Промывка водопроводной сети будет проходить с сегодняшнего дня по 11 апреля.

На первых этапах промывки перебоев в подаче воды не планируется, однако в Пурвциемсе, Плявниеках, Межциемсе и Кенгарагсе в начале недели до 9 апреля возможно временное помутнение воды.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском районах, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Как уже сообщалось, оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году, по предварительным данным, составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году, однако прибыль предприятия выросла на 11,4% — до 8,391 млн евро.

