Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Возможности сдерживания»: Латвия закупает у Швеции артиллерийские системы Archer 8×8 (1)

© Lsm.lv 11 июня, 2025 20:46

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия и Швеция подписали письмо о намерениях, в котором обязались заключить межправительственных договор о поставке латвийским Национальным вооруженным силам 18 артиллерийских систем Archer 8x8, сообщило Министерство обороны ЛР. Оно отмечает, что у этой поставки есть потенциал и для вовлечения местной оборонной индустрии.

«Соглашение создает надежную основу для совместных военных учений, обучению военных и присутствия эффективных артиллерийских систем, начиная уже с 2026 года. Это партнерство подтверждает наше общее намерение усилить региональную безопасность и возможности сдерживания, особенно в нынешние времена геополитических вызовов», — утверждает министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

 

Системы Archer — 155-миллиметровые самоходные гаубицы — выпускает британская компания BAE Systems. На ее сайте сообщается, что для ее приведения в боевую готовность и выстрела хватает 30 секунд и еще столько же — чтобы переместиться. На шесть выстрелов и смену позиции ей нужно менее 2 минут, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Archer может использовать обычные снаряды, противотанковые, а также управляемые снаряды повышенной дальности Excalibur.

Армия Швеции использует Archer 6x6 на шасси Volvo, но доступен на международном рынке и в варианте 8x8 на базе тактического грузовика RMMV HX2.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 76 реакций
Комментарии (1) 76 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 11 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать