«Соглашение создает надежную основу для совместных военных учений, обучению военных и присутствия эффективных артиллерийских систем, начиная уже с 2026 года. Это партнерство подтверждает наше общее намерение усилить региональную безопасность и возможности сдерживания, особенно в нынешние времена геополитических вызовов», — утверждает министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Системы Archer — 155-миллиметровые самоходные гаубицы — выпускает британская компания BAE Systems. На ее сайте сообщается, что для ее приведения в боевую готовность и выстрела хватает 30 секунд и еще столько же — чтобы переместиться. На шесть выстрелов и смену позиции ей нужно менее 2 минут, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Archer может использовать обычные снаряды, противотанковые, а также управляемые снаряды повышенной дальности Excalibur.

Армия Швеции использует Archer 6x6 на шасси Volvo, но доступен на международном рынке и в варианте 8x8 на базе тактического грузовика RMMV HX2.