Zviedrija apņemas Latvijai piegādāt 18 Archer 8x8 artilērijas sistēmas.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) June 11, 2025
Kopīgas militārās mācības, karavīru apmācība un efektīvu artilērijas sistēmu Archer klātbūtne, sākot no 2026.gada.
Šī partnerība apliecina apņemšanos stiprināt reģionālo drošību un atturēšanu… pic.twitter.com/AKkjMWPdge
«Соглашение создает надежную основу для совместных военных учений, обучению военных и присутствия эффективных артиллерийских систем, начиная уже с 2026 года. Это партнерство подтверждает наше общее намерение усилить региональную безопасность и возможности сдерживания, особенно в нынешние времена геополитических вызовов», — утверждает министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).
Системы Archer — 155-миллиметровые самоходные гаубицы — выпускает британская компания BAE Systems. На ее сайте сообщается, что для ее приведения в боевую готовность и выстрела хватает 30 секунд и еще столько же — чтобы переместиться. На шесть выстрелов и смену позиции ей нужно менее 2 минут, при этом экипаж остается в бронированной кабине. Archer может использовать обычные снаряды, противотанковые, а также управляемые снаряды повышенной дальности Excalibur.
Армия Швеции использует Archer 6x6 на шасси Volvo, но доступен на международном рынке и в варианте 8x8 на базе тактического грузовика RMMV HX2.