Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Редакция PRESS 29 августа, 2025 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

На это вроде все успокоились, и АдГ, утверждавшая, что больше всего денег немецких налогоплательщиков тратится на пособия мигрантам, нежели нуждающимся коренным жителям, села в лужу. Однако Bild решил копнуть глубже и запросил данные, на основании которых был составлен ответ правительства. И что же оказалось? Таки да! Никакой не Михаэль, а Мухаммед. 

Дело в том, что имя Мухаммед в немецкой транскрипции можно писать в 19 вариантах (Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou, Mhammed и т.д.). Так вот если их сложить, то означенный обобщенный Мухаммед очень уверенно и с большим отрывом занимает первое место.  

На втором месте следует Михаэль (а вот его позицию сложили в том числе из имен Michel, Mischa, Maik), за ним на третье место поднялся Ахмад в 13 вариантах написания (Ахметом, Амедом и т. д.).

Всё-таки хорошо, когда в стране есть независимая пресса - не всегда правительству удается ввести общество в заблуждение с помощью нехитрых манипуляций. 

Остается добавить, что по данным Федерального агентства по труду, в конце 2024 года в Германии получали пособие по безработице в общей сложности 5,42 миллиона человек. Среди них было 2,82 миллиона немцев (52%) и 2,6 миллиона иностранцев (48 %).

Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

