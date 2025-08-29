Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

На это вроде все успокоились, и АдГ, утверждавшая, что больше всего денег немецких налогоплательщиков тратится на пособия мигрантам, нежели нуждающимся коренным жителям, села в лужу. Однако Bild решил копнуть глубже и запросил данные, на основании которых был составлен ответ правительства. И что же оказалось? Таки да! Никакой не Михаэль, а Мухаммед.

Дело в том, что имя Мухаммед в немецкой транскрипции можно писать в 19 вариантах (Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou, Mhammed и т.д.). Так вот если их сложить, то означенный обобщенный Мухаммед очень уверенно и с большим отрывом занимает первое место.

На втором месте следует Михаэль (а вот его позицию сложили в том числе из имен Michel, Mischa, Maik), за ним на третье место поднялся Ахмад в 13 вариантах написания (Ахметом, Амедом и т. д.).

Всё-таки хорошо, когда в стране есть независимая пресса - не всегда правительству удается ввести общество в заблуждение с помощью нехитрых манипуляций.

Остается добавить, что по данным Федерального агентства по труду, в конце 2024 года в Германии получали пособие по безработице в общей сложности 5,42 миллиона человек. Среди них было 2,82 миллиона немцев (52%) и 2,6 миллиона иностранцев (48 %).