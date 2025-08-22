Вот и осень… вода на рижских пляжах остывает

Самая теплая вода - в Даугаве, на пляже Кипсалы, где ее температура составляет +19 градусов.

На градус прохладнее вода в озере Бабелитис и в Даугаве у Луцавсалы.

+16 градусов составляет температура воды в Кишэзерсе, на пляже в Вецаки и в Даугаве возле Румбулы.

Температура воды в Вакарбулли - всего +15 градусов.

Самоуправление рекомендует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, у озера Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и зоне отдыха возле Кишэзерса, так как они оборудованы надлежащим образом и там о безопасности купающихся заботятся спасатели полиции Рижского самоуправления.