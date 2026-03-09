Ворончихина взяла первое золото для России на Паралимпиаде

Российская парагорнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии, показав результат 1 минута 15,6 секунды. Это первое золото российской сборной на нынешних Играх. Серебро досталось француженке Орели Ришар, бронза - шведке Эббе Орше.

Ворончихина выступает в категории LW6/8-2, в которой соревнуются спортсмены с нарушениями функций одной руки - они используют две лыжи и одну палку. Ранее на этой Паралимпиаде она уже принесла сборной бронзовую медаль в скоростном спуске.

Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям под национальными флагами впервые за 12 лет. От России на Паралимпиаду допущены шесть спортсменов.

В сентябре 2025 года Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК, IPC) восстановила членство паралимпийских комитетов России и Беларуси, приостановленное после начала полномасштабной войны в Украине.

Формально благодаря этому россияне и белорусы уже имели возможность выступать на Олимпиаде в Италии под национальными флагами. Однако окончательный допуск зависел от международных федераций видов спорта.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции российских и белорусских спортсменов на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать их к международным соревнованиям. В итоге спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.

Это решение вызвало шквал критики. Сборные более десятка стран их-за этого бойкотировали открытие Паралимпийских игр в Италии.