Вопрос только — куда? ЦАХАЛ готовит план выезда жителей сектора Газа

Кац приветствовал "смелую инициативу" президента США Дональда Трампа, которая "может создать широкие возможности" для жителей сектора Газа, желающих покинуть его, помочь им в переселении в принимающие страны и способствовать реализации планов "восстановления демилитаризованной Газы, которая не будет представлять угрозы после ухода ХАМАС", но это "займет много лет".

По его словам, ХАМАС использовал жителей сектора Газа в качестве живого щита и построил "инфраструктуру террора", а теперь "держит их в заложниках, вымогая у них деньги через систему гуманитарной помощи и препятствуя их отъезду". "У жителей Газы должно быть право на свободу передвижения и миграцию, как это принято во всем мире", - подчеркнул министр.

Среди стран, в которые, по его мнению, могли бы переехать палестинцы, Кац назвал Испанию, Ирландию, Норвегию и другие государства, которые "выдвигали ложные обвинения" против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа и "обязаны по закону" принять жителей этого региона, а если они откажутся, то "их лицемерие будет разоблачено". Кац упомянул также Канаду, которая имеет "организованную программу иммиграции" и "ранее выражала готовность принять жителей сектора Газа".