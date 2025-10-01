Вопрос нацбезопасности: ряд россиян не смогут въехать в Латвию по своим паспортам

Как пояснили в ведомстве, Латвия и другие страны ЕС уведомили Европейскую комиссию, что не признают старые российские паспорта, не содержащие биометрических данных, поскольку это вопрос национальной безопасности. Такие документы не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и считаются легко подделываемыми.

Решение признавать только биометрические паспорта вступило в силу в Латвии 15 июля 2024 года. Владельцам небиометрических паспортов запрещён въезд в страну даже при наличии действующей шенгенской визы, как через внешние, так и через внутренние границы.

После начала российской агрессии против Украины Латвия существенно ограничила въезд россиян, разрешая его лишь отдельным категориям — например, членам семей граждан ЕС или в гуманитарных случаях.