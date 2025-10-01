Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вопрос нацбезопасности: ряд россиян не смогут въехать в Латвию по своим паспортам

Редакция PRESS 1 октября, 2025 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Граждане России, владеющие небиометрическими паспортами, не могут въехать в ряд стран Шенгенской зоны, включая Латвию, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Как пояснили в ведомстве, Латвия и другие страны ЕС уведомили Европейскую комиссию, что не признают старые российские паспорта, не содержащие биометрических данных, поскольку это вопрос национальной безопасности. Такие документы не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и считаются легко подделываемыми.

Решение признавать только биометрические паспорта вступило в силу в Латвии 15 июля 2024 года. Владельцам небиометрических паспортов запрещён въезд в страну даже при наличии действующей шенгенской визы, как через внешние, так и через внутренние границы.

После начала российской агрессии против Украины Латвия существенно ограничила въезд россиян, разрешая его лишь отдельным категориям — например, членам семей граждан ЕС или в гуманитарных случаях.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

