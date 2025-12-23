ВСУ подтвердили, что оставили город Северск Донецкой области

"В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. Для сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта", - сказано в сообщении.

"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного превосходства и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск. Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика", - отметил Генштаб ВСУ.

Аналитики украинского проекта DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Северске еще 19 декабря. До войны в этом городе жили около 11 000 человек. Судя по онлайн-картам DeepState, российские войска взяли город и продвинулись на 3 км южнее Северска. В 30 км западнее находится крупный город Славянск.

Американский "Институт изучения войны" сообщил о падении Северска 21 декабря. Его аналитики отметили, что ВС РФ потратили 41 месяц, чтобы продвинуться на 20 км на запад от Лисичанска до Северска и взять город.