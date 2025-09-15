Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

© LETA 15 сентября, 2025 10:33

Важно 0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Успокаивающие фразы о том, что все три страны Балтии являются неотъемлемой частью самого мощного военного альянса в мире, часто повторяются, и хотя США политически демонстрируют отход от Европы, этого пока не произошло и не было объявлено Америкой. Вступление Финляндии и Швеции в альянс также значительно укрепило позиции НАТО в регионе Балтийского моря.

Однако, во многом из-за географического положения стран Балтии, существуют сомнения в способности союзников своевременно добраться до нас в случае возникновения подобной ситуации.

Поскольку по-прежнему ничего не ясно об окончании войны в Украине, страны Балтии готовятся к худшему сценарию, как будто он неизбежно наступит через несколько лет. Что у нас есть, чтобы сражаться?

Если не учитывать ещё не выполненные военные заказы, возможное прибытие союзных войск или ещё не сформированные подразделения, вот какая картина сложилась.

Если бы три балтийских государства должны были защищаться от российской агрессии, наиболее заметной разницей между ними, конечно же, были бы людские ресурсы: общая численность населения прибалтийских государств составляет чуть более 6 миллионов человек, что может обеспечить относительно небольшое количество вооружённых сил.

В настоящее время численность действующего состава Эстонии составляет 4200 военнослужащих, в Латвии - около 18 000 военнослужащих, готовых к немедленному бою, а в Литве - 22 600.

Для справки: российская армия насчитывает около 1,32 миллиона военнослужащих, что теоретически многократно превышает объединённые силы балтийских государств.

Более того, армии стран Балтии в основном подготовлены к войне на суше, исходя из того, что наши потребности в воздухе и на море будут в значительной степени покрыты союзниками. Поэтому воздушные силы трёх стран Балтии ограничены весьма небольшим количеством транспортных и учебных самолётов, вертолётных радаров и аэродромов, которые в основном предназначены для приёма союзников.

(Delfi.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:05 15.09.2025
«Rimi» заменит бренды ICA на товары «Salling Group»
Bitnews.lv 17 минут назад
Рига: за мусор раскошелимся
Sfera.lv 26 минут назад
СЗК отказался обсуждать бюджет без решений по НДС и школам
Bitnews.lv 1 час назад
Съели под пиво. Valmiermuižas alus продают концерну Cēsu alus
Bitnews.lv 2 часа назад
«Это часть кампании по очернению меня» — Браже о публикации архивов
Bitnews.lv 2 часа назад
Лондон на марше. «Распустить парламент!» или «Беженцы, добро пожаловать».
Bitnews.lv 2 часа назад
Серое небо и дожди с грозами
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: медсёстры не покроют потребности
Sfera.lv 4 часа назад

Заблудившегося в лесу мужчину нашли при помощи дрона: ЧП под Екабпилсом

ЧП и криминал 11:04

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье спасатели Екабпилсского района с помощью дрона нашли мужчину, потерявшегося в лесу, и помогли ему добраться до безопасного места.

В воскресенье спасатели Екабпилсского района с помощью дрона нашли мужчину, потерявшегося в лесу, и помогли ему добраться до безопасного места.

Читать
Загрузка

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Важно 10:04

Важно 0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Читать