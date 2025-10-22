Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (3)

Редакция PRESS 22 октября, 2025 10:20

Латышские СМИ 3 комментариев

LETA

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

По его словам, если Россия сможет без ограничений и помех продолжать производство вооружения, война может затянуться надолго, поскольку у неё достаточно глубины территории для этого. Кроме того, по его мнению, человеческая жизнь там не имеет особой ценности — по оценкам, уже погибло более миллиона человек. «Сколько техники потеряно, каковы затраты — всё это не имеет для них решающего значения», — продолжает Пуданc.

Ещё одним преимуществом России генерал-майор называет её способность производить вооружение с низкими затратами:
«Это часть их истории, культуры, военной традиции. Есть даже так называемая “теория страданий”, как её называют некоторые исследователи — она применялась во всех российских войнах. Например, во Второй мировой войне — они преподносят её как свой героический подвиг!»

«Миллионы людей тогда погибли, но почему? Вероятно, по тем же причинам, что и сейчас — посылая орды солдат вперёд, не задумываясь о человеческих жертвах. Главное — победа, достижение цели. А цель здесь не имеет иного обоснования, кроме желаний и амбиций одного обитателя Кремля», — отметил Пуданc.

Он считает, что удары такими ракетами, как Tomahawk, по глубине российской территории могли бы нарушить существующий порядок и работу военной промышленности, которая готовит новые эшелоны для фронта:
«Это заставило бы жителей задуматься и осознать, что война действительно идёт, и то, что они видят по телевидению, не совсем соответствует реальности. Война рядом, и страдать могут не только те, кого отправляют на фронт, но и они сами».

Комментарии (3)
Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности (3)

Мир 18:53

Мир 3 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС (3)

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 3 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО) (3)

Важно 18:38

Важно 3 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке (3)

Важно 18:31

Важно 3 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа (3)

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 3 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика (3)

Важно 18:13

Важно 3 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях (3)

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 3 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

