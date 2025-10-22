По его словам, если Россия сможет без ограничений и помех продолжать производство вооружения, война может затянуться надолго, поскольку у неё достаточно глубины территории для этого. Кроме того, по его мнению, человеческая жизнь там не имеет особой ценности — по оценкам, уже погибло более миллиона человек. «Сколько техники потеряно, каковы затраты — всё это не имеет для них решающего значения», — продолжает Пуданc.

Ещё одним преимуществом России генерал-майор называет её способность производить вооружение с низкими затратами:

«Это часть их истории, культуры, военной традиции. Есть даже так называемая “теория страданий”, как её называют некоторые исследователи — она применялась во всех российских войнах. Например, во Второй мировой войне — они преподносят её как свой героический подвиг!»

«Миллионы людей тогда погибли, но почему? Вероятно, по тем же причинам, что и сейчас — посылая орды солдат вперёд, не задумываясь о человеческих жертвах. Главное — победа, достижение цели. А цель здесь не имеет иного обоснования, кроме желаний и амбиций одного обитателя Кремля», — отметил Пуданc.

Он считает, что удары такими ракетами, как Tomahawk, по глубине российской территории могли бы нарушить существующий порядок и работу военной промышленности, которая готовит новые эшелоны для фронта:

«Это заставило бы жителей задуматься и осознать, что война действительно идёт, и то, что они видят по телевидению, не совсем соответствует реальности. Война рядом, и страдать могут не только те, кого отправляют на фронт, но и они сами».